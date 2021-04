Verstehst du, wie Marie-Adèle hier über Mittags-Jogger ätzt?

Gold für Steingruber, Silber für Gischard: Schweizer Kunstturner brillieren im Gerätefinal

Giulia Steingruber fliegt an den Europameisterschaften in Basel am Sprung überlegen zu EM-Gold. Benjamin Gischard holt am Boden die Silbermedaille.

Wegen einer Oberschenkelverletzung hatte Giulia Steingruber am Freitag noch auf die Teilnahme am Mehrkampf-Final verzichtet. Die Schonung lohnte sich. Im Final an ihrem Paradegerät riskierte die 27-Jährige alles - und gewann.

Sowohl den Tschussowitina als auch den Jurtschenko mit einer Doppelschraube brachte Steingruber in den sicheren Stand und siegte …