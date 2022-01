Segle durch das Zeitalter der Entdeckungen und hol dir das Wissens-Zertifikat! Bild: Shutterstock/watson

Im 15. Jahrhundert begann eine Entwicklung, die unsere Welt entscheidend prägte. Rund zweihundert Jahre lang dauerte das Zeitalter der Entdeckungsfahrten, die in rascher Folge bisher in Europa unbekannte Seewege und Landstriche erkundeten und so die den Europäern bekannte Welt ungeheuer erweiterten.

Diese frühe Globalisierung, die erstmals nahezu alle Teile der Welt miteinander in Kontakt brachte, leitete einen beispiellosen Austausch von Menschen, Pflanzen, Tieren, Waren, Krankheiten und Ideen ein. Und sie bereitete den Boden für die Kolonialisierung fast der ganzen Welt durch europäische Mächte, die vielfach zum Untergang einheimischer Völker und Kulturen führte.

Noch eine Bemerkung, bevor du hier in die untiefen Gewässer dieses Quiz stichst: Um Entdeckungen handelt es sich hier immer aus einer europäischen Sicht. Natürlich war Amerika längst von Menschen besiedelt, als es von Kolumbus «entdeckt» wurde. Dieses Quiz ist notgedrungen eurozentrisch.

Quiz 7: Das Zeitalter der Entdeckungen

12 Fragen Huberversität: Das Zeitalter der Entdeckungen

