QDH: Huber ist apodiktisch Huber (vorn), Toggweiler (stehend) und die User (hinten sitzend) beim sonntäglichen Quiz. Bild: Shutterstock

Mehr «Quiz»

Liebe Huberquizzer

Huber ist apodiktisch. Das schreibt Anna Rothenfluh in ihrer jüngsten Besprechung einer «Bachelorette»-Folge. Die erscheint morgen Abend ca. 22.00 Uhr, also nicht die Sendung, die könnt ihr euch sparen, aber die Besprechung – die würde ich eher so lesen.

Was ist «Quizz den Huber»? Bei Quizz den Huber hast du die Möglichkeit, gegen unseren schlausten Mitarbeiter ( Daniel Huber , die hellste Kerze von watson, der grosse Hubini, Hubster oder einfach nur «He du!») im Quiz anzutreten. Wir fragen klassische Allgemeinbildungs-Themen wie Geografie, Geschichte, Kunst & Kultur usw. ab. Das Quiz erscheint mit ein paar wenigen Ausnahmen jeden Sonntag um Punkt 20.00 Uhr auf watson.ch.

Und wenn du dich jetzt fragst, was «apodiktisch» bedeutet, habe ich dir zwei Dinge mitzuteilen.

1. Ich musste die Bedeutung auch heimlich nachschauen, konnte aber mit gut getimten Lachern meine Ressortgspänli erfolgreich im Glauben lassen, ich wüsste genau, was das Wort bedeutet.

2. Wenn du «apodiktisch» nicht kennst, wird's heute noch schwieriger. Du wirst schon sehen.

So, und jetzt Quiz.

10 Fragen QDH #291

Damit ihr dann Annas Text Morgen noch mehr geniessen könnt: «Apodiktisch» bedeutet «keinen Widerspruch duldend».