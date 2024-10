QDH: Herbst ist gemütlich, unsere Fragen eher weniger Bild:

Liebe Huberquizzer

Der Herbst ist dazu da, um gemütlich unter der Decke ein Buch zu lesen, die Kinder bei «Monopoly» gewinnen zu lassen, kalte Finger an einer warmen Tasse mit Punsch zu wärmen, durch heruntergefallene Blätter zu waten, den warmen Pulli aus dem Schrank zu holen, die Fussballschuhe für den Winter einzufetten, frische Luft einzuatmen und alles ein wenig gemütlicher anzugehen.

Was ist «Quizz den Huber»? Bei «Quizz den Huber» hast du die Möglichkeit, gegen unseren schlausten Mitarbeiter (Daniel Huber) im Quiz anzutreten. Wir fragen klassische Allgemeinbildungs-Themen wie Geografie, Geschichte, Kunst & Kultur usw. ab. Das Quiz erscheint mit ein paar wenigen Ausnahmen jeden Sonntag um Punkt 20 Uhr auf watson.ch.

Genau das werde ich jetzt zwei Wochen lang tun. Die nächsten zwei Sonntage wird das Huber-Quiz demnach ausfallen. Ob es danach gleich weitergeht, steht noch in den Sternen. Denn auch unsere hellste Kerze muss mal ausspannen. Ihn in den Ferien zu quizzen, wird nicht ganz einfach. Ich versuche mein Bestes, versprechen kann ich aber nichts.

Eigentlich will ich jetzt quizzen, aber Huber ist gerade hinaus, um seinen «Nikotinspiegel auf Quiz-Niveau zu bringen». So ist das halt mit dem On-off-Raucher. Dafür nütze ich hier noch die Chance, etwas aus dem Nähkästchen zu plaudern. Von meinem Arbeitsplatz aus kann ich unsere hellste Kerze nämlich sehen – sie textet auf dem Raucherdeck bereits wieder ein Opfer zu. Jetzt verschwindet er, ich höre, wie die Treppe ins Büro ächzt. Das kann nur Huber sein: «Soll ich dir ein Bier bringen?» So ist er, der Huber. Und jetzt kann's losgehen.

