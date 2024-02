QDH: Die Zeit der Geschenke ist vorbei

Liebe Huberquizzer

Der frühe Vogel fängt den Wurm. Wer das letzte Quiz in der ersten halben Stunde spielte, konnte sich ziemlich easy einen Extrapunkt holen. Danke an der Stelle an Journalismuspreisträgerin Sarah S., die mit ihrer unübersichtlich grossen WG hier Stammgästin ist bei unserem schönen Familienquiz. Sie hat mich blitzschnell auf den Fehler aufmerksam gemacht. Meine Reaktion am Sonntagabend war dann allerdings weniger blitzschnell.

Egal. An Hubis Geburri darf man auch mal Geschenke verteilen.

Was ist «Quizz den Huber»? Bei Quizz den Huber hast du die Möglichkeit, gegen unseren schlausten Mitarbeiter ( Daniel Huber, die hellste Kerze von watson, der grosse Hubini, Hubster oder einfach nur «he du!» ) im Quiz anzutreten. Wir fragen klassische Allgemeinbildungs-Themen wie Geografie, Geschichte, Kunst & Kultur usw. ab. Das Quiz erscheint mit ein paar wenigen Ausnahmen jeden Sonntag um Punkt 20.00 Uhr auf watson.ch.

Ist jetzt aber vorbei. Und damit zum Quiz, das in meiner persönlichen Schwierigkeitsskala eine 9,2 von 10 erhält. Einfach wird es also nicht.