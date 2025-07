Liebe Karen



Nach dem Befreiungstag im April haben wir miteinander telefoniert und nun möchte ich dir endlich sagen: DU HAST ABSOLUT RECHT. Schweizer Fast Food ist KÖSTLICH. Seit drei Monaten esse ich nun schon Bratwurst. JEDEN. EINZELNEN. TAG. Natürlich ohne das seltsame gelbe Zeug. Danke dafür!



Ich möchte dir und Guy Parmillion noch einmal meinen Dank dafür aussprechen, dass ihr im April unser WUNDERBARES LAND besucht habt.



Übrigens: Ich habe die Bilder von der Bundesrats-Reise gesehen, du siehst UMWERFEND aus, aber warum sieht Guy aus wie ein Wilderer? War er im Berner Dschungel auf Elefantenjagd???



Also: Auch wenn ihr Schweizer dies nicht gerne tut, lass uns über Geld sprechen. Wir laden die Schweiz ein, an der AUSSERGEWÖHNLICHEN WIRTSCHAFT der Vereinigten Staaten teilzuhaben, dem mit Abstand grössten Markt der Welt. Wir haben jahrelang über unsere Handelsbeziehungen mit der Schweiz diskutiert und sind zum Schluss gekommen, dass wir uns von diesen langfristigen Handelsdefiziten lösen müssen, die durch euren ehemaligen Staatsbuchhalter Ueli Maurer verursacht worden sind. Unsere Beziehung war leider alles andere als wechselseitig.



Ab dem 1. August 2025 werden wir der Schweiz einen Zollsatz von nur 30 Prozent (ich habe die Höchstgeschwindigkeit auf euren Autobahnen durch die Anzahl der Kernkraftwerke geteilt) auf alle Schweizer Produkte (ausser Waffen) auferlegen, welche in die Vereinigten Staaten eingeführt werden. Bitte versuch nicht, diesen Zollsatz neu zu verhandeln, Karen. Sonst ergeht es dir wie deiner Kollegin Amherd, Stichworte: Kampfjet und Festpreis. Du weisst, was ich meine, KAREN, du weisst es.



Wenn du aus irgendeinem Grund beschliesst, eure Zölle zu erhöhen, wie es der alberne Kommunist Fabian Molina in eurer lustigen Reality-TV-Show namens Arena vorgeschlagen hat, wird der von euch gewählte Zollsatz zu den 20 Prozent hinzugerechnet, die wir berechnen.



Wir freuen uns darauf, noch viele Jahre lang als euer Handelspartner mit euch zusammenzuarbeiten. Du weisst, ICH LIEBE SCHWEDEN, Karen, wie ich noch nie zuvor ein Land in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika geliebt habe.



Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!



Mit den besten Grüssen

Donald J. Trump



PRÄSIDENT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA