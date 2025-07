Shiny, happy people: Daniel Humm und Annabelle Dexter Jones sind jetzt Mann und Frau. Nein, das waren sie ja schon vorher. Verheiratet, heisst das. Bild: via instagram/danielhumm

Irre Liebesgeschichte! Die Hochzeit unseres Schweizer Frauenhelden verzückt New York

Starkoch Daniel Humm hat seine Prinzessin Sommerherbst geheiratet. Er hat dies im Gegensatz zu Jeff Bezos mit Stil, Gefühl und guten Gästen gemacht.

Simone Meier Folge mir

Der Bräutigam

Herr Humm hat Mumm! Doofer Satz. Aber hat er wirklich. Und vielleicht ist es ja genau dies, was den Schweizer Starkoch Daniel Humm, 48, von uns gewöhnlich durchs Leben kriechenden Menschen unterscheidet: Er hat keine Angst. Vor nichts. Und er liebt es, mit seinem guten Freund Roger Federer verglichen zu werden.

Der Schulabbrecher aus dem aargauischen Strengelbach, der als Kind Krach mit dem Lehrer kriegte, weil er behauptete, dass ein normales Zeichenblatt zu klein sei, um darauf einen Wolkenkratzer unterzubringen, leitet mit dem veganen Dreistern-Tempel Eleven Madison Park in New York das ungelogen bedeutendste Restaurant der USA. Während Corona verwandelte er sein Restaurant in eine Gassenküche und kochte täglich 3000 Mahlzeiten für Obdachlose, Alte, Kranke und das Sanitätspersonal. Er ist in allem gut. Nicht zuletzt als Frauenheld.

Das war einmal: Dani und Demi, 2022 am French Open. Bild: www.imago-images.de

Vor gefühlt drei Minuten war er mit Laurene Powell Jobs, Milliardärin und Witwe von Steve Jobs liiert, vor gefühlt zehn Sekunden noch mit Demi Moore (Fotos seiner Verflossenen werden auf seinem Instagram-Account zuverlässig gelöscht), jetzt hat er die Frau geheiratet, die er im Juli 2024 kennen gelernt hat. Denn Daniel macht Dampf.

Zum Glück für uns hat die «New York Times» nun detektivisch genau die Festivitäten aufbereitet, sie fanden nämlich im Schatten des venezianischen Bezos-Obszönitäts-Theaters statt, und da muss man nun sagen: Bei Humms Hochzeit hätten wir gerne Hummel im Brautstrauss gespielt!

Die Vorgängerin von Demi Moore war die Milliardärin Laurene Powell Jobs. Sie und Humm soll besonders die gemeinsame Spiritualität verbunden haben. Bild: AP/AP

Die erste Begegnung

Doch von vorn! Denn die NYT weiss genau, was Humm im letzten Sommer getan hat! Also: Im Juli 2024 besucht er die Hochzeit von seinem People-Kollegen Vito Schnabel. Remember him? Der Kunsthändler-Ex von Heidi Klum? Sohn von Maler und Filmregisseur Julian Schnabel? Vito, 37, ehelicht das deutsche Model Helena Althof, 21. Damit liegen zwischen den beiden genau so viele Jahre Altersunterschied wie zwischen Heidi Klum und Tom Kaulitz. Nur andersrum.

Aber egal! Gehen wir mit Herrn Humm durch die illustre Gästeschar. Denn da stösst er bald auf eine blonde, 37-jährige Schauspielerin, die ihm überhaupt nichts sagt. Er kennt weder ihren Namen noch ihr Gesicht, dazu begeht sie den grössten Fauxpas, den eine Gästin an einer Hochzeit machen kann, sie trägt Weiss, doch die beiden kommen ins Gespräch und sind «schockiert», dass sie einander nicht schon lange kennen gelernt haben. «Es war mir sofort ernst mit ihr, gleich nach den ersten fünf Sekunden», sagt Humm heute.

Vito Schnabel und Helena Althof (in angesagtem Buttergelb) Anfang Juni am Tribeca Film Festival. Bild: www.imago-images.de

Die Braut (plus Familie)

Sie ist Annabelle Dexter-Jones, auf Instagram nennt sie sich poetisch @princesssummerfall, Prinzessin Sommerherbst. Sie hat Literaturwissenschaft studiert und ist bekannt aus Serien wie «The Deuce», «American Horror Story» und vor allem «Succession», wo sie die verkommene Junkie-Tochter eines reichen Clans und das Love Interest von Kendall Roy spielt. Dekadenz und Drogen bestimmen ihre Liebe.

Zwei, die gerne muff schauen, es aber gewiss nicht sind: Musikgenie Mark Ronson und Schauspielerin Grace Gummer. Bild: keystone

Ihr Vater ist der britische Musiker Mick Jones, der für seine Band Foreigner unsterbliche Hits wie «I Want to Know What Love Is» geschrieben hat. Ihre Halbgeschwister heissen Mark und Samantha Ronson. Das Musikgenie und die DJ. Wenn wir schon bei Nepo-Babys sind: Mark Ronson ist aktuell mit Grace Gummer verheiratet (habt ihr auch nicht gewusst, oder?), einer Tochter von Meryl Streep. Sie alle waren jetzt an der Hochzeit von Annabelle und Daniel.

Samantha Ronsons Ex, Lindsay Lohan, fehlte logischerweise, hätte allerdings auch naturgemäss besser an die Bezos-Hochzeit gepasst. Dafür kamen die Schauspielerinnen Elle Fanning und Jemima Kirke und Questlove, der als DJ amtete. Und natürlich Humms drei Töchter aus erster Ehe.

Der «American Psycho»-Wein

Gut, Annabelle und Daniel lernen sich also kennen, er nimmt die Einladung von Freunden, um 8 Uhr morgens das Wimbledon-Finale anzuschauen, an, weil er weiss, dass sie auch da ist. Wenig später trägt er ihr an einer Party in den Hamptons (das weiss wiederum die «Vanity Fair») einen vergessenen Pulli hinterher.

Mick Jones (80) führt seine Tochter zum «Altar». Bild: via instagram/danielhumm

Und obwohl er da noch immer nicht für sie gekocht hat, beginnt sein Zauber, dem schon Demi Moore erlegen ist, zu wirken. Die beiden verbringen jeden Augenblick miteinander, gehen essen und velofahren und nach zwei Wochen fragt er sie, ob sie seine feste Freundin sein wolle. Sie sagt nein, sie seien doch noch viel zu sehr in der Spassphase für eine ernsthafte Beziehung, doch sie weiss, dass diese irgendwann in einer näheren Zukunft «unvermeidlich» ist.

Humm bezirzt ihre Familie. Lädt sie zu seinem Geburtstag ein und macht alles richtig. «Er passte genau in unsere Familie», sagt Mark Ronson, «und dann kaufte Daniel, der so ein stilvoller Kerl ist, natürlich eine Flasche dieses unglaublich seltenen Dessertweins, den ich nur kenne, weil Patrick Bateman ihn in ‹American Psycho› bestellt hat.» Soso! Bei anderen würden da Alarmglocken läuten, nicht aber bei den Dexter-Joneses und Ronsons.

Fran Lebowitz agiert als lustige Trauzeugin. Bild: via instagram/danielhumm

Im September bereisten sie die Schweiz, wo Annabelle unter schlimmen Schwindelanfällen litt und tagelang in abgedunkelten Hotelzimmern verbrachte. Die NYT verwendet das Wort «Vertigo» – nach «American Psycho» grüsst also auch Hitchcocks Höhenangst-Thriller. Leute!

Die Verlobung

Aber nix da! Crazy Sonnenschein bei Annabelle und Daniel! Er überlegt sich den womöglich verrücktesten Heiratsantrag aller bisherigen Zeiten: Er bittet seinen guten Freund, den italienischen Neo-Expressionisten Francesco Clemente, ein Porträt seiner Liebsten zu malen.

Sie sitzt beziehungsweise liegt ihm acht Stunden lang Modell, nackt in einem Leopardenmantel, dann sieht sie das Bild: «Ich schrie und fing an zu weinen, und dann wurde ich ohnmächtig.» Denn die Frau auf dem Bild trägt einen goldenen Verlobungsring. Den gleichen, den Humm ihr an den Finger steckt. Und den er – bereits im Oktober 2024 – auch selbst entworfen hat. Realisiert wurde er schliesslich von einem Pariser Luxus-Goldschmied. Annabelle fordert ihn auf, seinen Heiratsantrag noch einmal laut und deutlich auszusprechen. Dann sagt sie Ja. Das ist im Februar 2025.

Das Fest (Essen und so weiter)

Am Abend des 28. Juni haben die beiden nun im Eleven Madison Park geheiratet, den Morgen verbrachte Humm in Gesellschaft eines Freundes in einem Hammam. Die Schriftstellerin und Humoristin Fran Lebowitz und Francesco Clemente vollzogen die Trauung. Das Brautkleid stammt von Daniels bester Freundin Gabriela Hearst, einer Designerin für nachhaltige Luxus-Mode, die einst Jill Bidens Inaugurations-Kleid designt hatte.

Begrüsst wurden die Gäste ab 18 Uhr mit Champagner und Rübli-Tatar, das Art-Déco-Restaurant, das in dezenten Weiss- und Goldtönen gehalten ist, war mit weissen und lila Blumen geschmückt. Nach der Trauung gab es einen drei Stunden währenden veganen Fünfgänger, der garantiert schlichter klingt, als er aufgetischt wurde: Blätterteig-Brot, Frühlings-Gazpacho-Suppe, Tomaten-Soba-Nudeln, geräucherte Kartoffeln und Pilzspiesse, dazu Chablis aus dem Burgund und Cabernet Sauvignon aus Napa Valley.

Im ersten Stock (in der von Clemente dekorierten Clemente-Bar) erstreckten sich ein Dessert-Buffet samt Hochzeitstorte und eine Cocktail-Bar. Mark Ronson sang «I Want to Know What Love Is», das Liebeslied, das sein Vater einst für seine Mutter geschrieben hatte, alle tanzten bis 3 Uhr früh, für den Heimweg gab's vermutlich handgegossene Schokolade, die von der ungarischen Künstlerin Rita Ackermann verpackt worden war. Das Brautpaar soll sich immerzu an den Händen gehalten haben. Es weiss jetzt, was Liebe ist. Hoffentlich für immer.