Huber pausiert – doch auf das Wallis ist Verlass. Nur: Verstehst du irgendwas?

Quizz-Vater Toggweiler weilt in den Ferien. Das verschafft Huber eine kleine Pause – euch jedoch nicht: Wir haben ein schönes altes Quiz ausgegraben. Weil ganz unbequizt wollen wir euch nicht in den Sonntagabend schicken. Und da heute das Openair Gampel endet, machen wir einen kleinen Ausflug ins Wallis.

Bonne chance!

17 Fragen Wie gut ist dein Walliserdeutsch?

Disclaimer: Ja, Dialektquiz sind immer heikel. Wörter werden in einem Tal so ausgesprochen, im zweiten so und im dritten nochmals anders. Wir beziehen uns in diesem Quiz auf heida.ch, aloisgrichting.ch und den «Walliserdeutsch»-Eintrag auf Wikipedia. Zudem hat watson-Walliser Sergio dem Ganzen sein Gütesiegel gegeben (O-Ton (übersetzt): «Nun gut, so sprechen aber fast nur noch alte Menschen.»).



Haben wir gewisse Wörter völlig falsch übersetzt, schreibt uns in den Kommentaren. Bitte seid grosszügig: Walliserdeutsch ist für uns eine Fremdsprache.