Erkennst du das KI-Foto? Wer weniger als 6 schafft ... ihr schafft eh weniger als 6
In regelmässigen Abständen zeigen wir euch hier die Fortschritte bei KI-Bildgeneratoren. Zum einen wollen wir damit dokumentieren, wie rasant die Entwicklung in diesem Bereich ist. Andererseits geht es um die Sensibilisierung: Bereits heute ist es ratsam, bei Fotos und Videos den KI-Sensor einzuschalten und zu hinterfragen, ob das, was man sieht, auch wirklich echt ist. Instagram und andere sogenannte soziale Medien sind voll mit KI-generierten Inhalten. Auf Tiktok werden mit KI-Hassvideos Milliarden Klicks erzielt. Etwas Misstrauen ist nicht falsch.
Die heutige Ausgabe ist einem brandneuen KI-Modell gewidmet: Z-Image. Das 12 Gigabyte grosse Modell kann gratis heruntergeladen werden, wurde vom Alibaba-Ableger Alibaba Cloud produziert, ist also ein chinesisches Modell. Es erschien kürzlich in der Version «Turbo» und richtet sich an Heimanwender, die keine superteure Grafikkarte besitzen. Eine Grafikkarte mit 16 Gigabyte VRAM reicht. Solche gibt es bereits ab ca. 450 Franken – für richtig gute Fakebilder braucht es keinen Supercomputer oder einen teuren Account mehr. Es reicht ein Gaming-PC und ein bisschen Gratis-Software.
Wie immer präsentieren wir vier Bilder. Bei dreien handelt es sich um echte Fotos, in der Regel von Shutterstock oder Imago. Eins wurde mit der besagten KI generiert. Um nichts zu verraten, verzichten wir auf die Bildquelle. Am Ende folgt jeweils ein Poll. Seid bitte ehrlich beim Ausfüllen. Gewinnen kann man ohnehin nichts, und die Polls sind anonym.
Welche Weihnachten finden nur virtuell statt?
Welche Frau atmet nur Bits und Bytes?
Welche Winterlandschaft ist nur ein Märchen?
Welche Person schwimmt nur gegen den elektrischen Strom?
Welcher Donald trumpt nicht richtig?
Dreimal echte Lebensfreude. Findest du die unechte?
Selfie!
Taylor Swifts neues Album ist zusammengeklaut. Wo hat hier die KI dasselbe gemacht?
Party! Weil alles gut kommt! Aber Vorsicht vor der Fakeparty?
Wusstest du, dass Wölfe fischen können?
