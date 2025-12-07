Erkennst du das KI-Foto? Wer weniger als 6 schafft ... ihr schafft eh weniger als 6

In regelmässigen Abständen zeigen wir euch hier die Fortschritte bei KI-Bildgeneratoren. Zum einen wollen wir damit dokumentieren, wie rasant die Entwicklung in diesem Bereich ist. Andererseits geht es um die Sensibilisierung: Bereits heute ist es ratsam, bei Fotos und Videos den KI-Sensor einzuschalten und zu hinterfragen, ob das, was man sieht, auch wirklich echt ist. Instagram und andere sogenannte soziale Medien sind voll mit KI-generierten Inhalten. Auf Tiktok werden mit KI-Hassvideos Milliarden Klicks erzielt. Etwas Misstrauen ist nicht falsch.

Die heutige Ausgabe ist einem brandneuen KI-Modell gewidmet: Z-Image. Das 12 Gigabyte grosse Modell kann gratis heruntergeladen werden, wurde vom Alibaba-Ableger Alibaba Cloud produziert, ist also ein chinesisches Modell. Es erschien kürzlich in der Version «Turbo» und richtet sich an Heimanwender, die keine superteure Grafikkarte besitzen. Eine Grafikkarte mit 16 Gigabyte VRAM reicht. Solche gibt es bereits ab ca. 450 Franken – für richtig gute Fakebilder braucht es keinen Supercomputer oder einen teuren Account mehr. Es reicht ein Gaming-PC und ein bisschen Gratis-Software.

Wie immer präsentieren wir vier Bilder. Bei dreien handelt es sich um echte Fotos, in der Regel von Shutterstock oder Imago. Eins wurde mit der besagten KI generiert. Um nichts zu verraten, verzichten wir auf die Bildquelle. Am Ende folgt jeweils ein Poll. Seid bitte ehrlich beim Ausfüllen. Gewinnen kann man ohnehin nichts, und die Polls sind anonym.

Welche Weihnachten finden nur virtuell statt?

An dieser Umfrage haben insgesamt 113 Personen teilgenommen

Welche Frau atmet nur Bits und Bytes?

Sie wurde mit Z-image generiert

An dieser Umfrage haben insgesamt 88 Personen teilgenommen

Welche Winterlandschaft ist nur ein Märchen?

An dieser Umfrage haben insgesamt 58 Personen teilgenommen

Welche Person schwimmt nur gegen den elektrischen Strom?

Ja, dieser KI kann man auch befehlen, Länderflaggen auf die Badekappe zu drucken – und korrekte Schriftzüge (SUI). Es ist verrückt. bild: KI/watson.ch

An dieser Umfrage haben insgesamt 43 Personen teilgenommen

Welcher Donald trumpt nicht richtig?

Im Gegensatz zu Abo-KIs wie Nano Banana Pro (von Google) erlaubt Z-Image auch das Nachzeichnen von prominenten Persönlichkeiten. Ja, auch nackte Trumps sind möglich. Realistische Genitalien schafft das Modell indes nicht. bild: watson/z-Image

An dieser Umfrage haben insgesamt 26 Personen teilgenommen

Dreimal echte Lebensfreude. Findest du die unechte?

Ganz ehrlich: Beim Corgi (das letzte Bild) behauptet Shutterstock, dass das ein Foto sei. Ich bin mir nicht so sicher. Auf jeden Fall von der KI ist aber unser Hund mit dem roten Ball. bild: watson/z-image

An dieser Umfrage haben insgesamt 19 Personen teilgenommen

Selfie!

Neuere Bildgeneratoren können spezifische Prompts umsetzen. So wurden hier die Ethnie der Personen und ihre Posen spezifisch bestimmt. Sprich, sein überschwängliches Lachen, ihr Duckface und der Finger davor waren alles Prompts. bild: z-image/watson.ch

An dieser Umfrage haben insgesamt 14 Personen teilgenommen

Taylor Swifts neues Album ist zusammengeklaut. Wo hat hier die KI dasselbe gemacht?

Taylor Swift ist eine der vielen Promis, die Z-Image kennt. Das wird noch viel zu reden geben. Auch unter Anwälten. bild: watson/z-image

An dieser Umfrage haben insgesamt 8 Personen teilgenommen

Party! Weil alles gut kommt! Aber Vorsicht vor der Fakeparty?

Das KI-Bild wird durch die echten Gläser verraten. Wer gibt schon echte Gläser aus an einer solchen Veranstaltung? Ausserdem haben alle Männer im Vordergrund ein Ohrring(loch). bild: watson/Z-image

An dieser Umfrage haben insgesamt 7 Personen teilgenommen