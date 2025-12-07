bedeckt
KI-Fotos: Kannst du KI-Bilder von echten Fotos unterscheiden?

Erkennst du das KI-Foto? Wer weniger als 6 schafft ... ihr schafft eh weniger als 6

07.12.2025, 11:0007.12.2025, 11:00
Patrick Toggweiler
Patrick Toggweiler

In regelmässigen Abständen zeigen wir euch hier die Fortschritte bei KI-Bildgeneratoren. Zum einen wollen wir damit dokumentieren, wie rasant die Entwicklung in diesem Bereich ist. Andererseits geht es um die Sensibilisierung: Bereits heute ist es ratsam, bei Fotos und Videos den KI-Sensor einzuschalten und zu hinterfragen, ob das, was man sieht, auch wirklich echt ist. Instagram und andere sogenannte soziale Medien sind voll mit KI-generierten Inhalten. Auf Tiktok werden mit KI-Hassvideos Milliarden Klicks erzielt. Etwas Misstrauen ist nicht falsch.

Erkennst du die KI-Fotos? Wer weniger als 6 von 9 erkennt, muss in die Fake-News-Nachhilfe

Die heutige Ausgabe ist einem brandneuen KI-Modell gewidmet: Z-Image. Das 12 Gigabyte grosse Modell kann gratis heruntergeladen werden, wurde vom Alibaba-Ableger Alibaba Cloud produziert, ist also ein chinesisches Modell. Es erschien kürzlich in der Version «Turbo» und richtet sich an Heimanwender, die keine superteure Grafikkarte besitzen. Eine Grafikkarte mit 16 Gigabyte VRAM reicht. Solche gibt es bereits ab ca. 450 Franken – für richtig gute Fakebilder braucht es keinen Supercomputer oder einen teuren Account mehr. Es reicht ein Gaming-PC und ein bisschen Gratis-Software.

Wie immer präsentieren wir vier Bilder. Bei dreien handelt es sich um echte Fotos, in der Regel von Shutterstock oder Imago. Eins wurde mit der besagten KI generiert. Um nichts zu verraten, verzichten wir auf die Bildquelle. Am Ende folgt jeweils ein Poll. Seid bitte ehrlich beim Ausfüllen. Gewinnen kann man ohnehin nichts, und die Polls sind anonym.

Welche Weihnachten finden nur virtuell statt?

Bild
Bild
Bild
Bild
Surprise
Hast du die falschen Weihnachten erkannt?
An dieser Umfrage haben insgesamt 113 Personen teilgenommen

Welche Frau atmet nur Bits und Bytes?

Bild
Bild
Bild
Bild
Surprise
Sie wurde mit Z-image generiert
Hast du die KI-Frau entdeckt?
An dieser Umfrage haben insgesamt 88 Personen teilgenommen

Welche Winterlandschaft ist nur ein Märchen?

Bild
Bild
Bild
Bild
Surprise
KI-Schnee erkannt?
An dieser Umfrage haben insgesamt 58 Personen teilgenommen

Welche Person schwimmt nur gegen den elektrischen Strom?

Bild
Bild
Bild
Bild
Surprise
Ja, dieser KI kann man auch befehlen, Länderflaggen auf die Badekappe zu drucken – und korrekte Schriftzüge (SUI). Es ist verrückt.bild: KI/watson.ch
Fake-Ponti enttarnt?
An dieser Umfrage haben insgesamt 43 Personen teilgenommen

Welcher Donald trumpt nicht richtig?

FILE - In this July 17, 2005, file photo, Donald Trump hits off the 17th tee at Edgewood Golf Course during the American Century Championship in Stateline, Nev. A set of golf clubs that Donald Trump g ...
Bild
FILE - In this Nov. 28, 2020, file photo President Donald Trump plays golf at Trump National Golf Club in Sterling, Va. (AP Photo/Alex Brandon, File) Donald Trump
epa12270516 US President Donald J. Trump (L) plays golf after the opening ceremony for the Trump International Golf Links in Balmedie, Scotland, Britain, 29 July 2025. This is the final day of the pri ...
Surprise
Im Gegensatz zu Abo-KIs wie Nano Banana Pro (von Google) erlaubt Z-Image auch das Nachzeichnen von prominenten Persönlichkeiten. Ja, auch nackte Trumps sind möglich. Realistische Genitalien schafft das Modell indes nicht.bild: watson/z-Image
Hast du korrekt abgestimmt?
An dieser Umfrage haben insgesamt 26 Personen teilgenommen

Dreimal echte Lebensfreude. Findest du die unechte?

Bild
Bild
Bild
Bild
Surprise
Ganz ehrlich: Beim Corgi (das letzte Bild) behauptet Shutterstock, dass das ein Foto sei. Ich bin mir nicht so sicher. Auf jeden Fall von der KI ist aber unser Hund mit dem roten Ball. bild: watson/z-image
Hast du die falsche Freude erkannt?
An dieser Umfrage haben insgesamt 19 Personen teilgenommen

Selfie!

Bild
Bild
Bild
Bild
Surprise
Neuere Bildgeneratoren können spezifische Prompts umsetzen. So wurden hier die Ethnie der Personen und ihre Posen spezifisch bestimmt. Sprich, sein überschwängliches Lachen, ihr Duckface und der Finger davor waren alles Prompts. bild: z-image/watson.ch
Hast du es gemerkt?
An dieser Umfrage haben insgesamt 14 Personen teilgenommen

Taylor Swifts neues Album ist zusammengeklaut. Wo hat hier die KI dasselbe gemacht?

Bild
Bild
Bild
Bild
Surprise
Taylor Swift ist eine der vielen Promis, die Z-Image kennt. Das wird noch viel zu reden geben. Auch unter Anwälten. bild: watson/z-image
Hast du Taylors Double enttarnt?
An dieser Umfrage haben insgesamt 8 Personen teilgenommen

Party! Weil alles gut kommt! Aber Vorsicht vor der Fakeparty?

Bild
Bild
Bild
Bild
Surprise
Das KI-Bild wird durch die echten Gläser verraten. Wer gibt schon echte Gläser aus an einer solchen Veranstaltung? Ausserdem haben alle Männer im Vordergrund ein Ohrring(loch). bild: watson/Z-image
Hast du die Fake-Party enttarnt?
An dieser Umfrage haben insgesamt 7 Personen teilgenommen

Wusstest du, dass Wölfe fischen können?

Video: watson/lucas zollinger
