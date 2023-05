Bild: instagram/illegal_freedom._/watson

Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs gegen Bundeshaus-Kletterer

Die Parlamentsdienste reichen gegen eine Person, die am Montag aufs Parlamentsgebäude geklettert ist, eine Strafanzeige ein. Ausserdem seien Sofortmassnahmen zur Sicherung der Baugerüste, die derzeit am Gebäude sind, umgesetzt worden.

Die Strafanzeige lautet auf Hausfriedensbruch, wie die Parlamentsdienste am Mittwoch mitteilten. Als Hausherr stützten sie sich dabei auf die Erkenntnisse des Bundesamts für Polizei (Fedpol).

Der Mann sorgte am Montag für mediales Interesse, als er ein Video seiner Aktion veröffentlichte. Dieses zeigt ihn in grosser Höhe mit Blick unter anderen auf den Bundesplatz. Im Video, das der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorliegt, spaziert er dabei dem Gebäude entlang und steigt zum Schluss auf Baugerüste, die am Gebäude in dieser Höhe angebracht sind.

