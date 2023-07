Betrunkene Männer entwenden Boot für Spritztour

Zwei Männer im Alter von 24 und 26 Jahren haben am Sonntagabend in Diessenhofen ein Motorboot entwendet. Die Polizei nahm die beiden Schweizer fest, wie sie am Montag in einer Mitteilung schrieb.

Zwei Männer stahlen ein Motorboot für eine unerlaubte Spritztour auf dem Rhein. Bild: Shutterstock

Der Bootsbesitzer habe die Kantonspolizei alarmiert, weil sein Motorboot entwendet worden sei. Daraufhin habe eine Patrouille der Kantonspolizei das Boot auf dem Rhein bei Diessenhofen gesichtet. Als die beiden Männer damit am Ufer anlegten, wurden sie festgenommen.

Die Alkoholkontrolle beim Bootsführer ergab einen Wert von 0.77 mg/l (1.54 Promille). Ausserdem verfügte er über keine Fahrberechtigung. Während der Spritztour entstand am Boot ein Sachschaden, der sich gemäss Mitteilung noch nicht beziffern lässt. (saw/sda)