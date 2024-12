«Sexuelle Handlungen mit Kindern»: Gericht in Olten verurteilt Aargauer Ex-Mitte-Politiker

Das Amtsgericht Olten-Gösgen hat am Montag einen ehemaligen Aargauer Grossrat der Mitte zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 21 Monaten verurteilt. Er hatte sich laut Urteil an der Aare zwischen Olten und Aarau immer wieder Frauen und Mädchen nackt gezeigt.

Von den angeklagten 26 Handlungen zum Nachteil von 35 Frauen und Mädchen sah das Gericht nur einen Teil als erwiesen an. In manchen Fällen kommen andere Täter in Frage, ein Teil der zwischen 2017 und 2022 begangenen Taten sind bereits verjährt.

Weil die jüngsten Opfer zwischen 13 und 15 Jahre alt waren, wurde der heute 55-Jährige nicht nur wegen mehrfachem Exhibitionismus sondern auch wegen «mehrfacher sexuellen Handlungen mit Kindern» verurteilt. Mit dem Strafmass von 21 Monaten ging das Gericht etwas über die Forderung der Staatsanwältin von 20 Monate hinaus, setzte dafür die Probezeit auf 4 statt 5 Jahre fest.

Zusätzlich verhängte das Gericht eine bedingte Geldstrafe sowie ein lebenslanges Tätigkeitsverbot mit Jugendlichen. Die psychiatrische Behandlung soll zudem fortgeführt werden. (sda)