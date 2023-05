Junge gegen Covid-Gesetz, Land gegen Klimaschutz: Die Prognosen zur Abstimmung im Juni

Im Juni hält die Schweiz Abstimmungen ab. Auf nationaler Ebene stehen drei Vorlagen auf dem Programm: das Covid-Gesetz, die Umsetzung der OECD-Mindeststeuer sowie das Klimaschutzgesetz. Das sagen die Prognosen.

Am 18. Juni 2023 findet der erste nationale Abstimmungssonntag in diesem Jahr statt. Im Zentrum stehen diesmal das Klimaschutzgesetz als indirekter Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative, die Umsetzung der OECD-Mindeststeuer für internationale Unternehmen sowie ein drittes Referendum gegen das Covid-Gesetz. Das sagen die ersten Umfragen:

OECD-Mindeststeuer

Darum geht es: Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) verabschiedete mit den 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländern ein Projekt, welches den internationalen Steuerwettbewerb begrenzen soll. Zusammen mit rund 140 Staaten hat sich die Schweiz dem Projekt angeschlossen. Im Projekt wird unter anderem definiert, dass alle Unternehmensgruppen, die in mehreren Ländern tätig sind und einen Jahresumsatz von über 750 Millionen Euro haben, mit mindestens 15 Prozent besteuert werden sollen. Dies steht mit der Schweizer Verfassung im Konflikt, deshalb stimmen wir über die Vorlage ab.

Das sagen die Umfragen: Bei der Abstimmung über die OECD-Mindeststeuer deutet sich ein Erdrutschsieg für den Bundesrat an. Die Wähler aller Parteien sind für die OECD-Mindeststeuer, wobei die SVP-Wähler die geringste und die GLP-Wählerinnen und Wähler die höchste Zustimmung zeigen.

Klimaschutzgesetz

Darum geht es: Das Klimaschutzgesetz gilt als wichtiger Baustein, damit die Schweiz bis 2050 klimaneutral wird. Der Bund bewilligt im Rahmen des Gesetzes rund 3,2 Milliarden Franken an Finanzhilfen. Ein Grossteil davon soll in klimaneutrale Innovationen gesteckt werden. Rund 1,2 Milliarden Franken werden an Unternehmen ausgeschüttet, die einen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel leisten. Die SVP hat dagegen das Referendum ergriffen.

Das sagen die Umfragen: Die Umfragen zeigen zurzeit einen leichten Vorteil für das Klimaschutzgesetz, wobei Frauen stärker für das Gesetz sind als Männer. Besonders auf dem Land regt sich Widerstand gegen die Vorlage. Die Wähler der SVP lehnen das Gesetz deutlich ab, bei der FDP halten sich Pro und Contra die Waage. Bei SP, GLP und den Grünen liegt die Zustimmungsrate bei über 85 Prozent.

Covid-19-Gesetz

Darum geht es: Der Bundesrat möchte einige Massnahmen des Covid-19-Gesetzes bis Mitte 2024 verlängern. Welche das sind, kannst du hier nachlesen. Gegen die Verlängerung wurde von einem Komitee bestehend aus Teilen der Bewegung «Mass-Voll» und des Vereins «Freunde der Verfassung» das Referendum ergriffen.

Das sagen die Umfragen: Hier deutet sich ein knappes Rennen an. Die Verlängerung des Covid-19-Gesetzes ist bei Personen bis 49 relativ unbeliebt. Die Stadtbevölkerung sowie Uni- und Fachhochschulabsolventen befürworten die Verlängerung aber deutlich. Nach Parteizugehörigkeit aufgeteilt, sticht die SVP durch eine deutliche Ablehnung des Gesetzes heraus. Ausser bei der FDP befürworten alle anderen Wähler die Verlängerung mit über 60 Prozentpunkten, aber auch die FDP-Basis ist knapp für eine Verlängerung.

