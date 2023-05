Ja-Komitee will mit Covid-Gesetz Gefährdete schützen

Das Ja-Komitee will für die Kampagne nicht mit der grossen Kelle anrichten, wie Lorenz Hess vor gut einer Woche zu einem Bericht der «NZZ am Sonntag» zur Gründung des überparteilichen Komitees sagte. Die Ressourcen der Parteien seien im Wahljahr stark beansprucht.

Er erinnerte an die Schliessung der Grenzen zu Beginn der Corona-Pandemie. Das Covid-19-Gesetz habe es möglich gemacht, dass trotz Pandemie rund 400'000 Grenzgängerinnen und Grenzgänger in die Schweiz hätten pendeln können, darunter Angestellte von Heimen und Spitälern. Diese Ausnahme solle weiterhin möglich sein.

Nötig ist die Verlängerung in den Augen des Komitees auch, um die Wirtschaft abzusichern gegen ein erneutes Aufflammen der Pandemie. Auf die akute Krisenbewältigung folge eine Übergangsphase, in der es erhöhte Wachsamkeit und schnelle Reaktionsfähigkeit brauche, sagte der Urner FDP-Ständerat Josef Dittli.

«Besser gut vorbereitet als böse überrascht», sagte Mitte-Nationalrat Lorenz Hess am Montag an der Medienkonferenz des überparteilichen Komitees in Bern. Mit der Verlängerung des Covid-Gesetzes könnte bei Bedarf rasch gehandelt werden, und das ohne Notrecht anzuwenden. «Das Virus zirkuliert nach wie vor stark.»

Das Coronavirus ist zwar aus dem Alltag weitgehend verschwunden, bleibt aber unberechenbar. SP, Grüne, GLP, Mitte-Partei, FDP und EVP treten deshalb gemeinsam für die Verlängerung einzelner Bestimmungen aus dem Covid-19-Gesetz an und argumentieren unter anderem mit dem Schutz der besonders Gefährdeten. Abgestimmt wird am 18. Juni.

Genfer Fest mit Europas grösster Drohnenshow lockt 800'000 Gäste an

In Genf hat das Fest «Feu ô Lac» von Stadt und Kanton am verlängerten Auffahrtswochenende ein grosses Publikum angelockt. An vier Tagen strömten mehr als 800'000 Menschen ans Seebecken, wie ein Stadtsprecher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Sonntag mitteilte.