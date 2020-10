Schweiz

Arbeitswelt

Schweizer Arbeitnehmende haben europaweit am wenigsten Zeitdruck



Bild: shutterstock

Probier's mal mit Gemütlichkeit! Schweizer haben bei der Arbeit am wenigsten Zeitdruck

Für einmal erfüllt die Schweiz das Klischee der Gemütlichkeit: In ganz Europa wird nirgends über so wenig Zeitdruck im Job geklagt. Am schlimmsten dran sind die Maltesen, von denen jeder fünfte ständig unter Druck steht, gefolgt von den Deutschen und den Belgiern.

In seiner traditionellen täglichen Statistik hat sich das Europäische Statistische Amt Eurostat heute den Zeitdruck bei der Arbeit – und zwar vor der Coronakrise – vorgenommen. Die Schweiz schneidet am besten ab, wenn man die Antworten «immer» und «oft» zusammennimmt: Etwa jeder zwanzigste Arbeitnehmende klagt darüber, ständig unter Zeitdruck zu stehen, jeder sechste gibt «öfter» an, 42 Prozent sind «manchmal» unter Druck, mehr als ein Drittel leidet nie unter einer Dead Line.

Die Spanier stehen noch seltener unter Zeitdruck als die Schweizer, allerdings nur um drei Prozentpunkte. Sie haben dafür doppelt so häufig «immer» Stress als die Schweizer. Am allerseltensten völlig ohne Druck arbeiten die Bulgaren und die Finnen: Nicht einmal zehn Prozent gaben bei der Umfrage «nie» an. (viw/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Was Leute bei der Arbeit tun, wenn ihnen langweilig ist. So würde es aussehen, wenn Chef und Mitarbeiter ehrlich zueinander wären Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter