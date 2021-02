29 Bilder, die beweisen, dass Arbeit im Team einfach mehr Spass macht

Nachdem wir jahrelang jedes Mal gemault haben, wenn wir morgens ins Büro schritten, kriegen wir nun ein wenig von unserer eigenen Medizin. Denn im Home-Office sehnen wir uns plötzlich wieder nach dem Büro und den Menschen darin.

Dass wir erst schätzen, was wir haben, wenn wir es verloren haben, scheint einfach so etwas wie ein Naturgesetz zu sein. So sehnen wir uns in der Corona-Pandemie nun plötzlich wieder nach all jenen Gesichtern, die uns Tage, Wochen, Monate, gar Jahre zuvor auf den Sack gingen.

Tja, so ist das Leben. Und genau wie das Leben wird auch diese Pandemie vorbeigehen. Damit wir uns auch brav auf die Wiedervereinigung im Büro freuen können, kommen nun 29 Bilder, die beweisen, dass die Arbeit mit einem …