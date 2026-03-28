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Gotthard-Nordportal: Erneut langer Stau im Vorfeld der Osterfeiertage

Erneut langer Stau vor dem Gotthard-Nordportal

28.03.2026, 09:3628.03.2026, 09:36

Bereits am Samstagmorgen staut sich der Verkehr vor dem Gotthard-Nordportal auf einer Länge von zehn Kilometern. Zwischen Erstfeld und Göschenen UR mussten Reisende eine Wartezeit von bis zu einer Stunde und 30 Minuten in Kauf nehmen, wie der TCS meldete.

Bereits am Vortag hatte der TCS einen zehn Kilometer langen Stau auf der Autobahn A2 am Gotthard in Reiserichtung Süden registriert.

Am vergangenen Dienstag hatte das Bundesamt für Strassen (Astra) im Vorfeld der Osterfeiertage vor langen Wartezeiten bei der Reise in den Süden gewarnt. (hkl/sda)

Ostern naht – die Stausaison am Gotthard ist bereits eröffnet
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