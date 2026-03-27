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Oster-Stau am Gotthard: Bereits eine Stunde und 40 Minuten Wartezeit

Ostern naht – die Stausaison am Gotthard ist bereits eröffnet

27.03.2026, 13:4027.03.2026, 13:40

Schon eine Woche vor den Osterfeiertagen hat sich am Freitagmittag der Verkehr vor dem Gotthard-Nordportal auf über zehn Kilometern gestaut. Reisende mussten eine Stunde und 40 Minuten Wartezeit in Kauf nehmen, wie der TCS Schweiz auf der Plattform X meldete.

Bereits am Dienstag hatte das Bundesamt für Strassen (Astra) vor langen Wartezeiten bei der Reise in den Süden gewarnt.

Auf der A9-Simplonpassstrecke wird deshalb der einspurige Abschnitt bei Casermetta über die Feiertage aufgehoben. Dadurch kann der Verkehr während der Osterzeit ohne baubedingte Einschränkungen fliessen. Bei der Autoverladestation am Lötschberg werden während der Ostertage zusätzliche Züge verkehren. Und auch die SBB bauen ihr Angebot für die stark frequentierten Tage aus.

Der Osterstau am Gotthard ist seit Jahren Tradition. Den Rekord an Staulänge hält das Jahr 1998. Damals führte ein Wintereinbruch an Ostern zu einem Stau mit einer Länge von 25 Kilometern. Auf Platz zwei liegt der Karfreitag von 2022 mit einer Staulänge von 22 Kilometern. (sda)

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