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Murten: Mehrere Luxusautos aus Garage gestohlen

Immer öfters werden Luxusautos in St. Gallen gestohlen, um sie nach Frankreich zu bringen.
In der Garage kamen in der Nacht auf Sonntag vier Luxusautos weg. Und in der Nacht auf Montag noch eines.Bild: Shutterstock

Drei Luxusautos aus Garage in Murten gestohlen – und dann noch eins

27.04.2026, 17:2727.04.2026, 17:27

Unbekannte haben am Wochenende aus einer Garage in Murten bei zwei Einbrüchen fünf Luxusfahrzeuge gestohlen. Der Wert der Autos beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken, wie die Kantonspolizei Freiburg am Montag mitteilte.

Die Polizei wurde in der Nacht auf Sonntag kurz vor 3 Uhr über verdächtige Personen bei einer Garage informiert. Vor Ort stellte die Polizei einen Einbruch und vier gestohlene Autos fest, wie sie in einer Mitteilung schrieb.

In der Nacht auf Montag beklagte dieselbe Garage erneut einen Einbruch, bei dem ein weiteres Auto gestohlen wurde, wie es weiter hiess. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei leitete Ermittlungen ein und klärt ab, ob die beiden Fälle zusammenhängen. (sda)

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