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Benzinpreise ziehen vor Pfingstwochenende an – Ölpreise sinken

A panel showcases the fuel prices in Swiss francs at an AVIA petrol station in Zurich, Switzerland, on Wednesday, March 9, 2022. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Vor allem für Benzin muss wieder tiefer in die Tasche gegriffen werden.Bild: keystone

Benzinpreise ziehen vor Pfingstwochenende an – wo du günstig tanken kannst

Tanken ist vor dem verkehrsreichen Pfingstwochenende wieder teurer geworden: Vor allem für Benzin muss tiefer in die Tasche gegriffen werden – trotz einer gewissen Entspannung an den weltweiten Rohölmärkten.
21.05.2026, 10:1721.05.2026, 10:17

Der Durchschnittspreis für einen Liter Bleifrei 95 liegt aktuell bei 1.93 Franken und für einen Liter Bleifrei 98 bei 2.04 Franken, wie der Touring Club Schweiz (TCS) berechnet hat. Wo es am günstigsten ist, siehst du hier auf der Karte.

Vor einer Woche kostete der Liter beider Benzinsorten noch 4 Rappen weniger. Einzig der Liter Diesel blieb mit 2.14 Franken konstant. Er hatte indes aufgrund einer höheren Nachfrage aus der Industrie zuvor stärker zugelegt.

Ende Februar – also vor Beginn des Konflikts – lagen die Preise laut TCS noch bei 1.67 Franken für Bleifrei 95, bei 1.78 Franken für Bleifrei 98 und 1.79 Franken für Diesel. Damit kostet Benzin mittlerweile rund 15 Prozent mehr, Diesel rund 20 Prozent mehr.

Ölpreise sinken

Der Preis für ein Fass der Ölsorte Brent lag am Donnerstagmorgen bei knapp 106 Dollar, das sind rund 6 Dollar weniger als zu Wochenbeginn. Im Zuge des Konflikts im Nahen Osten und der Blockade der für den Energietransport wichtigen Strasse von Hormus hatte sich der Preis von etwa 70 Dollar zeitweise auf bis zu 126 Dollar verteuert.

Zuletzt liessen die jüngsten Aussagen von US-Präsident Donald Trump, wonach sich die Verhandlungen in der «finalen Phase» befänden, auf ein nahendes Kriegsende hoffen. Zusätzlich sorgten Berichte über drei Supertanker, die die Strasse von Hormus passierten, für sinkende Ölpreise.

Bei den Treibstoffpreisen sprechen Ökonomen indes oft vom «Rocket and Feather»-Effekt. Damit ist gemeint, dass die Preise in einer Krise wie eine Rakete steigen, der Preisrückgang aber wie eine fallende Feder erst zeitverzögert beim Endkunden ankommt.

Der TCS publiziert in unregelmässigen Abständen Schätzungen der aktuellen Benzin- und Dieselpreise in der Schweiz. Diese basieren auf Informationen aus verschiedenen Quellen und Stichproben. Die tatsächlichen Preise können je nach Region und Tankstelle variieren. (sda/awp)

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