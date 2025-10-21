wechselnd bewölkt16°
DE | FR
burger
Schweiz
Basel-Landschaft

Binningen: Mutmassliche Mörder von eigener Frau will aus U-Haft

Mann püriert Leiche seiner Frau mit Mixer – nun will er aus der U-Haft

21.10.2025, 16:2921.10.2025, 16:29

Im Februar 2024 tötete Thomas L.* in Binningen BL seine Frau K. J., zerstückelte ihren Leichnam und pürierte ihn anschliessend. Seitdem läuft gegen ihn ein Strafverfahren wegen Mordverdachts. Thomas L.* sitzt in Untersuchungshaft. Trotzdem versucht der mutmassliche Täter nun, eine Haftentlassung zu erreichen – wie der jüngste Entscheid des Kantonsgerichts Baselland, der der Zeitung «Blick» vorliegt, zeigt.

Sperrfrist wegen zu vielen Gesuchen

Thomas L.* sitzt seit Mitte Februar 2024 in Untersuchungshaft und sorgt seither der Justiz zufolge für erhebliche Schwierigkeiten, wie kürzlich der «Tages-Anzeiger» berichtete.

Bereits zum vierten Mal in eineinhalb Jahren stellte der Schweizer mit Wurzeln im Kanton Bern am 3. April 2025 ein Gesuch um Haftentlassung – obwohl das Bundesgericht sein erstes Gesuch schon im vergangenen September abgelehnt hatte.

Die Situation eskalierte sogar so weit, dass die Staatsanwaltschaft zunächst eine einmonatige Sperrfrist für weitere Gesuche beantragte – dann aber darauf verzichtete.

Frau mit Pürierstab zermalmt

Am 14. Februar 2024, einem Mittwochmittag, durchsuchen zahlreiche Beamte die Villa des Paares in Binningen BL.

Thomas L.* behauptet, er habe in Notwehr gehandelt: Die Ex-Miss-Schweiz-Finalistin habe ihn mit einem Messer angegriffen, woraufhin er sie erdrosselte habe – bis sie starb.

Was danach geschah, bezeichnet Thomas L.* als «Panik-Reaktion». Die Ermittlungsbehörden sprechen hingegen von «hoher krimineller Energie» und «Kaltblütigkeit»: Er habe Enthaarungscreme auf ihren Kopf getragen, ihren Leichnam mit einer Stichsäge, Messer und Gartenschere zerstückelt. Teile des Körpers habe er im Waschkeller mit einem Gastropürierstab püriert.

K. J. war 38 Jahre alt, als sie ermordet wurde.
K. J. war 38 Jahre alt, als sie ermordet wurde. bild: facebook

Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft führt seither ein Strafverfahren wegen Mordverdachts. Sie sieht keine Hinweise auf Notwehr. Thomas L.* gesteht die Tötung, bestreitet jedoch, Mord begangen zu haben.

Rasierklinge und Schlinge in Zelle gefunden

Thomas L.* ist der Meinung, es gebe keinen Grund mehr, ihn in Untersuchungshaft zu halten. Die Staatsanwaltschaft arbeite nur mit «alten Schauernarrativen». Vor Gericht beschreibt er sich ausführlich als «hilfsbereite und gewaltfreie Person».

Trotzdem wurden während seiner Haft verbotene Waffen bei ihm gefunden: eine Rasierklinge und ein Schnürsenkel, zu einer Schlinge umfunktioniert. Die Baselbieter Behörden sehen hingegen viele Gründe, ihn weiterhin in Haft zu halten: Fluchtgefahr, Kollusionsgefahr, Wiederholungsgefahr – auch wegen seines psychischen Zustands.

(fak)

Mehr zum Fall:

Polizeirapport
Femizid in Basel: Ex Miss-Schweiz-Finalistin wird erwürgt und zerstückelt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Gestohlener Schmuck Louvre
1 / 12
Gestohlener Schmuck Louvre

Aus dem Louvre wurden 9 Schmuckstücke gestohlen. Eines konnte gefunden werden.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Kunstraub von Boston: Überwachungsvideo
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
«Aktuell kommen wir nicht mehr aus dem Abklären raus – eine bedenkliche Entwicklung»
2
So knallhart setzt Temu seine Preise durch – jetzt packt ein Schweizer Händler aus
3
«Putin wird euch zerstören»: Trump rastete laut Bericht bei Treffen mit Selenskyj aus
4
Trump ärgert sich grün und blau – der Karikaturen-Rückblick auf eine verrückte Woche
5
«Ändert sich nichts, müssen die Gäste bald selbst kochen»
Meistkommentiert
1
Dyche neuer Trainer bei Nottingham ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
«Fremde Frau wird blöd angemacht – soll ich mich einmischen?»
3
Zohran Mamdani, der Schrecken der Milliardäre
4
Studie entlarvt Plug-in-Hybrid-Autos als Klimakiller – die wichtigsten Fakten
Meistgeteilt
1
Moskau stellt sich gegen Trumps Ukraine-Plan +++ Polen warnt Putin vor Verhaftung
2
Trump: Rebellen innerhalb der Hamas für Scharmützel verantwortlich
3
Italienische Stadt will sich umbenennen – wegen Google
4
Diese 9 Kostbarkeiten wurden aus dem Louvre geklaut
5
Trump lässt Melanias Büro abreissen – für seinen neuen Ballsaal
Wegen Wasser aus Swimmingpool sterben im Appenzell 80 Fische
In Gais sind am Samstag im Rotbach rund 80 Fische verendet. Die Polizei entdeckte die Ursache: Aus einem Swimmingpool war mit Chemikalien versetztes Abwasser abgelassen worden.
Zur Story