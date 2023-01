Basler Grossrätin wegen Verstoss gegen Covid-Verordnung verurteilt

Dieses kam infolge einer Beschwerde von Gewerkschaften in Genf zustande, denen untersagt worden war, am 1. Mai 2020 ein Kundgebung durchzuführen. Der EGMR kam zum Schluss, dass dieses Verbot nicht verhältnismässig war.

Der Richter hielt dazu auch fest, dass die Demonstrierenden nie abgemahnt wurden. Dies bestätigte auch der Einsatzleiter der Polizei, der als Zeuge vorgeladen wurde. So hätten die Leute zumindest zu Beginn der Demo an der Klybeckstrasse Masken getragen und die Abstände konsequent eingehalten, sagte der Einsatzleiter. Auch hätte es Familien dort gehabt. Daher habe er keinen Anlass gesehen, einzuschreiten, da dies unverhältnismässig gewesen wäre.

Das Basler Strafgericht hat am Mittwoch die Grossrätin Tonja Zürcher (Basta) und fünf weitere Personen wegen eines Verstosses gegen die Covid-Verordnung verurteilt. Grund war die Teilnahme an der unbewilligten 1. Mai-Demo im Jahr 2020. In allen anderen Punkten wurden sie jedoch freigesprochen.

