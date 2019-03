Der Basler Financier Dieter Behring ist tot – er erlag einer Krankheit

Trump nennt den Apple-CEO «Tim Apple» – und das Internet reagiert sofort

Wer kennt es nicht: Manchmal vergisst man einfach den richtigen Namen seines Gegenübers. Kann irgendwie jedem Mal passieren. So zum Beispiel auch dem obersten US-Amerikaner. Donald Trump nannte den CEO von Apple – Tim Cook – während eines Treffens im Weissen Haus «Tim Apple».

Die beiden trafen sich am Mittwoch anlässlich des «American Workforce Policy Advisory Board», um über die Bedeutung der Technologie in der Bildung zu sprechen. Cook sagt: «Wir glauben, dass jedes Kind in den USA …