ESC 2025: Basler Grosser Rat bewilligt 35 Millionen Franken

Der Grosse Rat Basel-Stadt hat am Mittwoch eine Ausgabe von 35 Millionen Franken für die Austragung des Eurovision Song Contest (ESC) 2025 bewilligt. Der Entscheid fiel mit 87 zu 4 Stimmen bei 4 Enthaltungen. Sämtliche Fraktionen waren mehrheitlich dafür. (sda)

FDP fordert verstärkte Grenzkontrollen an Schweizer Grenze

Die FDP fordert eine Verschärfung der Kontrollen an der Schweizer Grenze sowie in grenznahen Gebieten. Sie hat den Bundesrat dazu aufgerufen, dem Beispiel Deutschlands zu folgen und Asylsuchende, die bereits anderswo registriert wurden, an der Südgrenze zu Italien festzuhalten und zurückzuschaffen.