Mann verletzt in Basel 25-Jährigen mit Stichwaffe schwer

Ein 25-Jähriger hat am Donnerstagvormittag in Basel bei einem Streit mit einem Bekannten schwere Verletzungen durch eine Stichwaffe erlitten. Die Sanität lieferte den Mann in die Notfallstation ein. Die Polizei nahm den mutmasslichen Täter ein paar Stunden später fest.

Gemäss bisherigen Ermittlungen wurde das Opfer um 11.45 Uhr verletzt an der an der Hammerstrasse/Feldbergstrasse aufgefunden, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Zuvor war es zwischen dem 25-jährigen Mann und einem Bekannten an der Efringerstrasse zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen.

Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 41-jährigen Algerier. Der genaue Tathergang und der Grund der Auseinandersetzung sind unklar. Es werden Zeugen gesucht. (sda)