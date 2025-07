Die kurzfristigen Aussichten bleiben trüb, danach könnte es aber besser werden. Bild: KEYSTONE

Dir ist jetzt schon kalt? Dann wird dir diese Wetterprognose gar nicht gefallen

Mit der Hitzewelle Anfang Juli haben sich viele Menschen in der Schweiz bereits auf einen heissen Sommer eingestellt. Nun kommt es aber anders: Letzte Woche kühlte es deutlich ab und so soll es bis Mittwoch auch weitergehen. Danach gibt das warme Wetter aber ein Comeback.

Bleiben wir zuerst aber beim Start der Woche: Aktuell werden die Bedingungen in der Deutschschweiz von einem Höhentief beeinflusst, das nordwestlich von uns durchzog und Niederschläge sowie Gewitter bringt. «Am Nachmittag fliesst nun wieder trockenere Luft ein, es stellt sich teilweise bis recht sonniges Wetter mit lediglich in der Deutschschweiz noch lokalen und teilweise gewittrigen Regengüssen ein», schreibt MeteoNews in einem aktuellen Blogeintrag.

Im Süden und im Westen bleibt es hingegen meist trocken und mit 27 bis 30 Grad sogar sommerlich warm. Obwohl: Lange Hitzephasen sind in der Schweiz im Sommer eigentlich eine Neuheit. «Üblich sind nämlich nicht lange hochdruckbestimmte, sonnige, heisse und trockene Phasen, sondern eher etwas wechselhafte Bedingungen», so der Wetterdienst.

Auf kalt folgt kälter

Bis am Freitag bleibt das Wetter in der Schweiz zumindest im Norden von einem Tiefdruckgebiet, das von Irland nach Osteuropa zieht, bestimmt. Dieses bringt bis Mittwoch Maximaltemperaturen von 23 Grad in die Deutschschweiz. In den Nächten auf Donnerstag und Freitag kann es zeitweise sogar auf 11 bis 13 Grad abkühlen.

Im Süden bleibt es hingegen mit Maximaltemperaturen um die 30 Grad warm bis heiss. Während also im Süden die Sonne scheint, bleibt es im Norden wechselhaft. Entlang der Alpen gibt es bis Freitag vereinzelt Schauer, im Flachland sollte es weitgehend trocken, aber bewölkt bleiben.

Am Freitag verabschiedet sich das Tief in Richtung Osten und wir geraten in das Einflussgebiet eines Hochdruckrückens. Dieser bringt in der ganzen Schweiz viel Sonne und schliesslich auch wieder wärmere Temperaturen. Die Prognosen für das Wochenende sind noch ungewiss, da die Höhenströmung auf Südwest dreht und zwar sehr warme, aber auch angefeuchtete Luft in die Schweiz trägt.

Es bleibt also ungewiss, ob das Wochenende Gewitter oder Sonne oder beides bringt. (leo)