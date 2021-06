Schweiz

Basel

Sexuelle Übergriffe an Basler Schule – Anzeige gegen Lehrperson



Sexuelle Übergriffe an Basler Schule – Anzeige gegen Lehrperson

Bild: sda

An einer Primarschule in Basel ist es möglicherweise zu sexuellen Übergriffen gekommen. Gegen eine Lehrperson haben Eltern Strafanzeige eingereicht. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

Den Fall publik gemacht hat am Donnerstag «20 Minuten». Die Basler Staatsanwaltschaft bestätigte auf Anfrage, dass sie ein Verfahren gegen eine Lehrperson wegen Verdachts diverser Verfehlungen zum Nachteil von Schülern führt. Weitere Angaben waren vom Sprecher der Staatsanwaltschaft nicht zu erhalten.

Bei der betroffenen Schule handelt es sich um die Tagesschule Ackermätteli. Bei dieser handelt es sich um ein Spezialangebot der Volksschule Basel-Stadt an der Primarschule Insel. Das Angebot richtet sich gemäss Website des Kantons an Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf. Unterrichtet wird in kleinen Klassen mit bis zu acht Schülerinnen und Schülern.

Nach Auskunft des Basler Erziehungsdepartements arbeitet die betroffene Lehrperson derzeit nicht an der Schule. Bis zum Abschluss des Verfahrens gelte die Unschuldsvermutung. Die Eltern seien am Donnerstag informiert worden. Der Unterricht gehe weiter, doch stünden für Kinder Beratungsangebote und für die Eltern Kontaktadressen zur Verfügung. (aeg/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter