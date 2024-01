SP-Spitze schlägt Nationalrat Aebischer als Berner Gemeinderat vor

Nationalrat Matthias Aebischer soll für die SP den freiwerdenden Sitz in der Berner Stadtregierung verteidigen. Die Findungskommission und die Parteileitung der SP Stadt Bern empfehlen ihn einstimmig zur Nomination.

Matthias Aebischer war zuletzt auch Bundesrats-Kandidat. Bild: keystone

Das teilte die Partei am Dienstagabend mit. Das letzte Wort haben die Delegierten an der Hauptversammlung am 25. März. Aebischer soll demnach neben der amtierenden Gemeinderätin Marieke Kruit nominiert werden.

SP-Finanzdirektor Michael Aebersold stellt sich im Herbst nicht mehr zur Verfügung. Interesse an einer Kandidatur haben neben Aebischer auch die frühere Stadträtin Katharina Altas und Grossrat Stefan Jordi bekundet. (sda)