Berner Insel Gruppe schliesst die Spitäler Tiefenau und Münsingen

Bild: KEYSTONE

Die Berner Inselgruppe hat für das Jahr 2022 einen Verlust von 80 Millionen Franken geschrieben. Die Gruppe will deshalb zwei Spitäler schliessen. 200 Stellen sollen gestrichen werden.

Von der Schliessung sind die Spitäler Tiefenau BE und Münsingen BE betroffen. Konkret treffe es 1000 Mitarbeitenden, teilte die Spitalleitung am Mittwoch vor den Medien mit. Die Mehrheit soll in anderen Spitäler der Gruppe weiterbeschäftigt werden. Die Inselgruppe geht aber aktuell von 200 Kündigungen beim Personal aus. Für die betroffenen Mitarbeitenden soll ein Sozialplan angewendet werden.

(aeg/sda)