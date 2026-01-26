trüb und nass
DE | FR
burger
Schweiz
Bern

Bern: Chirurg steht wegen Implantate-Skandal vor Gericht

Beginn der Plädoyers im Implantate-Skandal gegen einen Berner Chirurgen

26.01.2026, 10:3326.01.2026, 10:33

Im Prozess gegen einen angeklagten Berner Chirurgen vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland haben am Montagmorgen die Plädoyers begonnen. Den Auftakt machte die Staatsanwaltschaft.

Nach der Staatsanwaltschaft haben ein Rechtsvertreter eines Privatklägers und die Verteidigung das Wort. In den vergangenen Verhandlungstagen befasste sich das Gericht mit der Beweisaufnahme und den Befragungen.

Der Prozess gegen den ehemaligen Chirurgen hatte am 12. Januar begonnen. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt ihn der schweren Körperverletzung und wirft ihm vor, Betroffene im Stich gelassen zu haben. Der Arzt hatte seine Aussage verweigert. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Darum geht's:

Implantate-Skandal: Chirurg in Bern vor Gericht

Die vom Chirurgen mitentwickelte Bandscheibenprothese der britischen Firma Ranier hat bei allen von ihm behandelten Personen nach kurzer Zeit versagt. Der sogenannte Implantateskandal wurde 2018 durch ein internationales Recherche-Team mit Beteiligung von Tamedia publik. (sda)

Mehr News aus Bern:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Schweizer Meilensteine in der NHL
1 / 25
Schweizer Meilensteine in der NHL
29. Januar 1995: Pauli Jaks, Los Angeles Kings – Pauli Jaks schreibt am 29. Januar 1995 Schweizer Eishockeygeschichte: Als erster Schweizer überhaupt kommt er in der NHL zum Einsatz. Für die Los Angeles Kings darf er gegen die Chicago Blackhawks nach der ersten Drittelspause 40 Minuten lang das Tor hüten. Er kassiert zwei Gegentreffer und sollte nie mehr einen Fuss auf NHL-Eis setzen. ... Mehr lesen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
260224 ICE Murder
Video: extern
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Jeder zweite F-35-Kampfjet in den USA ist nicht einsatzfähig
Lieferengpässe bei Ersatzteilen setzen der modernsten US-Kampfjetflotte zu: In den Vereinigten Staaten ist derzeit rund die Hälfte der F-35-Jets nicht einsatzfähig. Das berichten die «SonntagsZeitung» und «Le Matin Dimanche».
Wie die beiden Zeitungen unter Berufung auf einen Bericht des US-Verteidigungsministeriums schreiben, fehlen für zahlreiche F-35-Kampfjets zentrale Ersatzteile. Um dennoch möglichst viele Maschinen in der Luft zu halten, würden Wartungsteams Komponenten aus einzelnen Jets ausbauen und in andere Flugzeuge einbauen. Dieses Vorgehen deutet auf erhebliche Schwierigkeiten in der Logistik hin.
Zur Story