freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
Bern

Unbewilligte Anti-WEF-Demo verursacht Grossaufgebot in Bern

Unbewilligte Anti-WEF-Demo verursacht Grossaufgebot in Bern

17.01.2026, 16:0617.01.2026, 16:06
Anti WEF Demo in Bern, 17.01.2026 (cpf)
Vorerst sind es nur wenige Demonstranten, die (unbewilligterweise) durch Bern marschieren.Bild: sc/20min

Unter dem Motto «Gemeinsam gegen den Mördertreff» haben linke Gruppierungen für Samstagnachmittag zu einer Anti-WEF-Demonstration in Bern aufgerufen. Es kamen vorerst aber nur ein paar Hundert, die einem massiven Polizeiaufgebot gegenüberstanden.

In Bahnhofsnähe kontrollierten Einsatzkräfte zahlreiche Personen und stellten Schutz- sowie Vermummungsmaterial sicher, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. In diesem Zusammenhang seien Wegweisungen ausgesprochen worden, schrieb die Berner Kantonspolizei auf der Plattform X.

Demnach standen zudem Dialogteams im Einsatz, um mit den Demonstrierenden Kontakt aufzunehmen. Eine Platzkundgebung werde toleriert, teilte die Polizei via Durchsage auf dem Bahnhofsplatz mit – nicht aber ein Umzug. Die Teilnehmenden reagierten mit Buhrufen.

In der gesamten Innenstadt standen Polizistinnen und Polizisten in Vollmontur bereit. Der Bundesplatz war abgesperrt, zudem warteten zahlreiche Einsatzfahrzeuge vor dem Bundeshaus, darunter solche aus anderen Kantonen. Zur unbewilligten Kundgebung aufgerufen hatten linke und linksautonome sowie propalästinensische Gruppierungen.

Die Stadt hatte im Vorfeld davon abgeraten, an der Kundgebung teilzunehmen. Auch das Grossaufgebot der Polizei war angekündigt. Dies «mit Blick auf vergangene ähnlich gelagerte Kundgebungen», aber auch, weil zeitgleich vor der iranischen Botschaft eine bewilligte Kundgebung vorgesehen war. Einem Augenschein zufolge hatten sich dort um 14 Uhr rund 200 Menschen versammelt. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Swiss setzt Nachtflüge nach Tel Aviv weiterhin aus
Die Swiss verlängert die Aussetzung von Nachtflügen nach Tel Aviv in Israel aufgrund der aktuellen Situation im Nahen Osten bis und mit 31. Januar. Zudem strich die Lufthansa-Tochter den letzten Nachtflug des Winterflugplans von und nach der libanesischen Hauptstadt Beirut vom 17. auf den 18. Januar, wie sie am Freitag mitteilte.
Zur Story