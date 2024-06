ESC 2025 könnte in neuer Berner Festhalle stattfinden

Die Gemeinderäte der Städte Bern und Biel haben entschieden, eine gemeinsame Bewerbung für den Eurovision Song Contest 2025 zu prüfen. Für die Austragung kommt die neue Festhalle in Bern in Frage, wie sie am Donnerstag mitteilten.

Die Festhalle in Bern befindet sich noch im Bau. Bild: keystone

Als Partnerin mit an Bord ist auch die Berner Messeveranstalterin Bernexpo, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Die neue Festhalle, die momentan gebaut wird, erfülle die Anforderungen an eine zeitgemässe Eventinfrastruktur und würde rechtzeitig für den nächsten Eurovision Song Contest (ESC) bereitstehen. Für die Durchführung von weiteren Events rund um den Grossanlass stehe die Tissot Arena in Biel im Vordergrund.

Die beiden Städte wollen nun gemeinsam mit der Bernexpo das Anforderungsdossier der SRG prüfen, wie sie weiter schrieben. Insbesondere müsse geklärt werden, ob die sehr hohen Anforderungen an den Austragungsort im Rahmen einer Bewerbung erfüllt werden können. Im Vordergrund stünden Themen wie Sicherheit, Logistik und die hohen Kosten, die auf den Austragungsort zukommen.

Der definitive Entscheid, ob eine Bewerbung eingereicht wird, wollen die beiden Städte bis Ende Juni fällen. Dannzumal läuft die Bewerbungsfrist der SRG aus. Ein Bewerbungsdossier werde aber nur dann eingereicht, wenn eine reelle Chance auf einen Zuschlag bestehe.

Die Austragung des ESC sei für die Region eine grosse Chance, hiess es weiter. Er biete dem Austragungsort enorme Präsenz und würde gut «zur vielseitigen, offenen und zweisprachigen Hauptstadtregion Bern und Biel passen», wie es weiter hiess.

Durch den Sieg von Nemo in Malmö, Schweden, ist die Schweiz nächster ESC-Austragungsort. Ende Mai verschickte die SRG detaillierte Anforderungsdossiers an die Städte, die den Anlass Mitte Mai 2025 durchführen möchten. Den Austragungsort will die SRG Ende August bekannt geben. (saw/sda)