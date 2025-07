Berner Polizei steht ohne Tränengas da – weil das Verfalldatum längst abgelaufen ist

«Wir haben beim Hersteller nun eine kleinere Anzahl neuer Reizstoffwurfkörper bestellt», sagte Kommunikationschefin Ramona Mock am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Sie sollten innerhalb der kommenden drei Monate in Bern eintreffen.

Das Schwimmbad von Porrentruy sorgt nach seinem Ausländerverbot auch in Paris für Aufsehen

Dass «Ausländern» das Betreten des Schwimmbads in Porrentruy verboten ist, sorgt in der Schweiz und in Frankreich für Aufsehen. watson traf sich am Montag mit dem Bürgermeister der jurassischen Stadt, Philippe Eggertswyler, und besuchte anschliessend den Club Ados in Delle auf der anderen Seite der Grenze.

Ein Team von TF1 sollte am Montag, dem 7. Juli, eine Reportage im Schwimmbad von Porrentruy machen. «Angesichts des für heute angekündigten miesen Wetters habe ich ihnen vorgeschlagen, es auf Donnerstag zu verschieben. Dann soll es wieder schön und warm werden», sagt Philippe Eggertswyler, der Bürgermeister jener jurassischen Stadt, die in der Schweiz und in Frankreich derzeit in aller Munde ist: Porrentruy.