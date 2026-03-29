Kanton Bern: 30 Neugewählte und prominente Verlierer – wie Erich Hess

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In den bernischen Grossen Rat werden 30 neue Mitglieder einziehen. Darunter befinden sich bekanntere Namen wie etwa die Thuner Gemeinderätin Eveline Salzmann (SVP) und der Co-Präsident der Grünen Kanton Bern, Cyprien Louis. Auf der anderen Seite gibt es auch prominente Verlierer.

Einer von ihnen ist der Berner SVP-Nationalrat Erich Hess. Er war zur Wahl angetreten, schaffte sie aber nicht. Auch bisherige Grossratsmitglieder schafften ihre Wiederwahl am Sonntag nicht.

Zu ihnen gehören etwa der Burgdorfer SP-Stadtpräsident Stefan Berger und Mitte-Grossrat Francesco Rappa.

Auch sie ehemalige SVP-Politikerin und heute parteilose Madeleine Amstutz wurde nicht wiedergewählt. Sie hatte ebenfalls erfolglos für den Regierungsrat kandidiert. Ein gleiches Schicksal ereilte auch EVP-Grossrat Tom Gerber aus dem Berner Jura. Auch er hatte für den Regierungsrat kandidiert.

Der Grünliberale Bieler Alain Pichard musste ebenso über die Klinge springen wie der Grüne Thuner Thomas Hilpold. Insgesamt 19 Grossratsmitglieder verpassten ihre Wiederwahl.

Zu den neuen 30 neuen Gesichtern im bernischen Grossen Rat gehören alt SVP-Nationalrätin Andrea Geissbühler. Sie musste aufgrund einer parteiinternen Regelung zur Amtszeitbeschränkung ihr Nationalratsmandat abgeben. Nun gibt sie auf kantonaler Ebene ein Comeback.

Auch die Bieler SP-Stadträtin Marie Moeschler wird neu im Grossen Rat sitzen, ebenso wie die Stadtberner SP-Stadträtin Lena Allenspach. In den Grossen Rat gewählt wurde auch Patrick Tobler von der SVP, einer der Köpfe der Proberner, die sich gegen einen Kantonswechsel von Moutier wandten. (sda)