Störung an Gerät löste Brand in Leuzigen aus – zwei Kinder starben

Filmpistole war geladen: Schauspieler Alec Baldwin erschiesst aus Versehen Kamerafrau

US-Schauspieler und Produzent Alec Baldwin hat am Set zu seinem neuen Film «Rust» offenbar versehentlich eine Requisitenpistole abgefeuert. Dabei erschoss er eine Kamerafrau. Auch der Regisseur wurde verletzt.

Bei den Dreharbeiten für den Western-Film «Rust» mit Alec Baldwin hat der US-Schauspieler und Produzent eine Kamerafrau erschossen. Die 42-jährige Kamerafrau Halyna Hutchins sei tödlich verletzt worden, hiess es am Donnerstagabend (Ortszeit) in einer Mitteilung der Polizei von Santa Fe (New Mexico). Regisseur Joel Souza (48) sei verletzt worden und werde in einem Krankenhaus behandelt. Die Untersuchung des Vorfalls dauere an.

Der Vorfall ereignete sich demnach am Donnerstag bei den Dreharbeiten …