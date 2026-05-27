recht sonnig30°
DE | FR
burger
Schweiz
Bern

Polnischer Präsident Nawrocki mit militärischen Ehren empfangen

epa12998114 President of the Republic of Poland Karol Nawrocki (R) and Swiss Federal President Guy Parmelin inspect the guard of honour during a state visit in Bern, Switzerland, 27 May 2026. The Poli ...
Der Präsident Polens, Karol Nawrocki (rechts), und der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin inspizieren die Ehrengarde während eines Staatsbesuchs in Bern.Bild: keystone

Polnischer Präsident Nawrocki mit militärischen Ehren empfangen

27.05.2026, 17:1227.05.2026, 17:12

Der polnische Präsident Karol Nawrocki ist am Mittwochnachmittag auf dem Berner Bundesplatz mit militärischen Ehren empfangen worden. Nawrocki und seine Frau kamen für einen zweitägigen Staatsbesuch in die Schweiz.

Bundespräsident Guy Parmelin empfing Nawrocki vor dem Bundeshaus und stellte ihm und seiner Frau anschliessend die übrigen Mitglieder des Bundesrats und den Bundeskanzler vor. Nicht dabei war wegen seiner Rückenoperation von Ende April Bundesrat Albert Rösti.

Nach dem Abspielen der Landeshymnen und dem Abnehmen der militärischen Ehrbezeugung schritt Nawrocki zum Rand des Bundesplatzes. Dort, hinter den Abschrankungen, hatten sich Menschen mit polnischen Flaggen eingefunden. Nawrocki wechselte mit ihnen ein paar Worte.

Anschliessend begaben sich die Gäste und die Schweizer Gastgeber ins Bundeshaus. Gut ein Dutzend polnische Medienschaffende waren präsent. Einige von ihnen schossen vor dem Betreten des Bundeshauses noch rasch ein Bild von der Aussicht auf die Aare, Marzilibad und Gurten. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Fenaco übernimmt Veterinärmediziner SwissVets
Die Agrargenossenschaft Fenaco steigt ins Veterinärgeschäft ein. Dazu erwirbt das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an SwissVets.
SwissVets betreibt aktuell laut einer Mitteilung vom Mittwoch sechs Tierarztpraxen in der Deutschschweiz. Der Schwerpunkt liege auf der Versorgung von Nutztieren. Einzelne Praxen würden aber auch Kleintiere behandeln.
Zur Story