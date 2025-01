Überraschender Widerstand – dieser SVP-Nationalrat spricht sich gegen Markus Ritter aus

Vier Mitglieder im Bundesrat haben einen landwirtschaftlichen Hintergrund: Guy Parmelin war Weinbauer, Albert Rösti hat Agronomie studiert, Elisabeth Baume-Schneider ist auf einem Bauernhof aufgewachsen und Beat Jans hat eine Bauernlehre abgeschlossen. Jetzt will mit Markus Ritter auch noch der Präsident des Schweizer Bauernverbands persönlich in den Bundesrat.

«Im Westen findet eine konservative Revolution statt»: Blocher über Trump, AfD und Le Pen

Er ist 84 Jahre alt und hatte am Samstag bei der SVP seinen Auftritt gegen den neuen bilateralen Vertrag mit der EU. Christoph Blocher über die Zeit bis 2028, Sanija Ameti und den Vormarsch rechtsnationaler Parteien.

Das ikonische Bild entstand am 30. November 1992 in Bütschwil im Kanton St.Gallen. Christoph Blocher, 50, war an diesem nasskalten Tag ins Toggenburg gereist, um kurz vor der Abstimmung vom 6. Dezember gegen den Beitritt der Schweiz in den Europäischen Wirtschaftsraum EWR zu sprechen.