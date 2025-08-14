freundlich31°
Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter besucht das neue Barryland

La Presidente de la confederation suisse, Karin Keller-Sutter, carresse le chiot Saint-Bernard Xcell lors d&#039;une visite du nouveau parc thematique Barryland, le jeudi 14 aout 2025 a Martigny. Le m ...
Das Baryland in Martigny wurde im Juni wiedereröffnet. Bild: keystone

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter besucht das neue Barryland

14.08.2025, 15:3914.08.2025, 15:39
Mehr «Schweiz»

Das neue Barryland in Martigny im Wallis ist am Donnerstagnachmittag in Anwesenheit von Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter offiziell eingeweiht worden. Der Themenpark ist den Bernhardinerhunden gewidmet.

La Presidente de la confederation suisse, Karin Keller-Sutter, carresse le chiot Saint-Bernard Xcell lors d&#039;une visite du nouveau parc thematique Barryland, le jeudi 14 aout 2025 a Martigny. Le m ...
Bild: keystone

Karin Keller-Sutter, seit fünf Jahren Patin eines 2020 geborenen Bernhardiners namens Zeus, hat eine echte Liebe zu den Vierbeinern: «Ich bin von klein auf mit Hunden aufgewachsen, bis Januar 2019 hatte ich selber noch einen», sagte sie vor Journalisten.

Zeus habe sie zweimal in Bern besucht, unter anderem bei ihrer Wahl zur Bundespräsidentin im letzten Dezember, erzählte Keller-Sutter nach einer rund 30-minütigen Privatführung durch das neue Barryland.

«Bernhardiner gehören zur Schweiz wie Käse, Schoggi und Gold»
Fügt Karin Keller-Sutter hinzu.
La Presidente de la confederation suisse, Karin Keller-Sutter, pose avec les chiens Zeus et Xcell lors d&#039;une visite du nouveau parc thematique Barryland, le jeudi 14 aout 2025 a Martigny. Le muse ...
Bild: keystone

Die Stiftung Barryland hat ihr altes historisches Museum durch ein modernes, helles und interaktives Museum ersetzt, das sich über 2400 Quadratmeter erstreckt. Die Besucher können die Hunde in ihrer natürlichen Umgebung beobachten und ihnen bei der Pflege zusehen.

Das Gelände ist bereits seit dem 26. Juni für die Öffentlichkeit zugänglich. (sda)

