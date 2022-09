Impffrei:Love: Erste Datingplattform für Impfgegner in der Schweiz gestartet

Die Partnerorganisation Mutigmacher e.v. scheint hingegen etwas klassischer dem Milieu des «Lügenpresse»-Lagers anzugehören. Hier werden Whistleblower gesucht, die die Wahrheit sagen, da Lügen «leider nicht nur in der Politik salonfähig» geworden, sondern «auch in vielen Medien [...] von dem journalistischen Anspruch der Wahrhaftigkeit und Sorgfalt nicht mehr viel übriggeblieben» sei. Unter anderem werden auf der Seite gezielt (ehemalige) Polizisten angesprochen.

Liest man die weiteren genannte Ziele wie «Gesundheit und Fruchtbarkeit von Menschen, Tieren und Böden», «Körperliche und mentale Gesundheit und soziale Nähe» sowie «gesamtheitliche Entwicklung und Verbindung von Menschen und Natur», scheint es, als seien die Betreiber in einer öko-esoterischen Ecke zu verorten. In eine ähnliche Richtung deuten genannte Partner-Institutionen, wie das «Institut für Mineralien-Kreislauf-Forschung».

Impfrei:Love will nach eigener Angabe beobachtet haben, dass es unter «impffreien Menschen» eine grosse Nachfrage gebe, sich untereinander zu verbinden, auszutauschen und in Kontakt zu kommen. «Insbesondere für Dating und Partnerschaft besteht hierfür ein sehr grosses Bedürfnis» heisst es als Erklärung unter der Überschrift «Warum diese Initiative».

Ein neues Dating-Angebot in der Schweiz will Impfgegnerinnen und -gegner zusammenbringen. Die neue Plattform habe schon mehr als 1200 Mitglieder, gibt der Betreiber an. Wer dahinter steckt, ist nicht klar.

Elf Meter breite Schneise in Winterthurer Wald wegen Leitungsbau

Eine über 60 Jahre alte Wasserleitung beim Reservoir Lindberg in Oberwinterthur ist am Ende ihrer Lebensdauer angelangt: Damit die ungefähr 600 Meter lange Leitung ersetzt werden kann, muss eine elf Meter breite Schneise in den Lindberg-Wald geschlagen werden, wie die Stadt Winterthur am Montag mitteilte.