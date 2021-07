Schweiz

Berner SVP-Delegiertenversammlung läuft aus dem Ruder



Keine Masken, dafür Gesänge: Überfüllte Berner SVP-DV läuft aus dem Ruder

Die Delegiertenversammlung der Berner SVP platzte aus allen Nähten: Statt wie geplant 180 drängten sich am Dienstagabend über 430 Personen in den Kreuzsaal in Belp BE. Die geltenden Covid-Schutzmassnahmen wurden kaum beachtet. Praktisch niemand trug eine Maske, Abstände wurden nicht eingehalten.

«Wir sind überrannt worden, das macht mir schon Sorgen», sagte der abtretende Berner SVP-Präsident Werner Salzmann zur Radio SRF. «Leider haben sich die Leute nicht an die Maskenpflicht gehalten, aber wir haben halt keine Schutzpolizei. Darum liessen wir es laufen.» Salzmann wies die SVP-Leute auf die Maskenpflicht hin. Ohne Gehör zu finden.

Delegierte stimmen Lied an

«Oh du schöne Heimat»: Als wäre dies schon nicht genug, sangen die SVP-Delegierten aus vollen Kehlen gemeinsam ein Lied. Dies obschon rein rechnerisch über 100 Menschen zu viel im Saal waren. Denn laut BAG-Regeln dürfte bei solchen «Grossveranstaltungen» ohne Covid-Zertifikats-Pflicht der Saal nur zu zwei Dritteln gefüllt gewesen sein, dazu kommt eine Maskenpflicht.

Auch der Berner SVP-Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg war im Saal. «Ich finde es schade, dass die Leute so schnell vergessen, was in den letzten 16 Monaten passiert ist.»

Bühler neuer SVP-Kantonalpräsident Manfred Bühler ist neuer Präsident der kantonalbernischen SVP. Der ehemalige Nationalrat aus dem Berner Jura setzte sich am Dienstagabend in einer Kampfwahl gegen zwei Mitbewerber durch. Die Delegierten in Belp gaben Bühler den Vorzug gegenüber den Grossräten Samuel Krähenbühl und Thomas Knutti. Mit 211 Stimmen schaffte Bühler auf Anhieb das absolute Mehr. Auf Krähenbühl entfielen 112 Stimmen, auf Knutti 52. Als Präsident der bernischen SVP tritt Bühler die Nachfolge von Werner Salzmann an. Der heutige Berner Ständerat führte die Partei neun Jahre lang. Als Präsident der bernischen SVP tritt Bühler die Nachfolge von Werner Salzmann an. Der heutige Berner Ständerat führte die Partei neun Jahre lang.

