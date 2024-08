So oft wird in deinem Kanton nach Pornofilmen gesucht

Sexuelle Übergriffe können in den unterschiedlichsten Kontexten stattfinden.bieten etwa die kantonalen Opferhilfestellen oder die Frauenberatung Sexuelle Gewalt . Für Jugendliche oder in der Kindheit sexuell ausgebeutete Erwachsene gibt es in Zürich die Stelle Castagna . Betroffene Männer können sich an das Männerbüro Zürich wenden. Wenn du dich sexuell zu Kindern hingezogen fühlst oder jemanden kennst, der diese Neigung hat, kann dir diese Stelle weiterhelfen.

Die Studie untersuchte auch, ob es saisonale Höhepunkte gibt. Gefunden wurde ein solcher über die Weihnachtszeit, wenn also in Schweizer Haushalten nicht nur christliche Besinnlichkeit herrscht, sondern auch mit Erotikfilmen da und dort der Alltagsstress hinter sich gelassen wird.

Am anderen Ende finden wir den Kanton Freiburg. Auch in Nidwalden und Graubünden ist die Suche nach pornografischen Inhalten deutlich weniger verbreitet.

Mit über 22 Millionen Anfragen, also mehr als 13 pro Person liegt der Kanton Zürich deutlich an der Spitze. Auf Rang 2 kommt das Tessin, das Podest komplettiert der Kanton Waadt.

Riesensensation am US Open – Carlos Alcaraz scheitert in der zweiten Runde

«Mit so einer Reform in eine Volksabstimmung zu gehen, finde ich abenteuerlich»

ESC in Basel: Wann kann man Tickets kaufen – und wie viel dürften diese kosten?

Der ESC 2025 findet in Basel statt. Nun wollen Fans natürlich alle wissen, wo und ab wann die Tickets erhältlich sein werden. So genau wissen wir das selbst (noch) nicht. Doch ein Blick in die Vergangenheit zeigt Folgendes:

Meist werden die Tickets Anfang des Austragungsjahres oder noch Ende des Jahres vor dem Wettbewerb zum Verkauf angeboten. «Die Tickets für den ESC 2024 in Malmö gingen damals für Fanclub-Mitglieder am 27. November 2023 in den Verkauf, die erste Runde des öffentlichen Verkaufs startete ein Tag danach, am 28. November», weiss watson-Chefredaktorin und ESC-Fan Nadine Sommerhalder. «Im April 2024 hatten Interessierte noch eine zweite Chance, Tickets über die regulären Verkaufsstellen zu ergattern.»