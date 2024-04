Strom aus Biogas gibt weniger Geld als Strom aus Biomasseabfällen – entscheidet Gericht

Klärgas entstehe in der Regel bei den vom Gemeinwesen betriebenen Kläranlagen. Weil der Bundesrat als Verordnungsgeber keine Zahlungen an die Gemeinwesen beabsichtigte, schloss er das Klärgas bei der Vergütung aus, auch wenn es sich um eine Form von erneuerbarer Biomasse handelt. Für das Schwyzer Unternehmen hat dies zur Folge, dass es für die Verstromung von Klärgas keine Einspeisevergütung erhält.

Das Unternehmen mit Sitz in Schwyz will zur besseren Auslastung seines Blockheizkraftwerks von der benachbarten Kläranlage Klärgas kaufen, um daraus Energie zu gewinnen. Dies geht aus einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil des Bundesgerichts hervor.

«Du bist so dick, ich muss in den Thurgau kehren gehen, damit ich an dir vorbeikomme»

Die Patrouille Suisse steht vor dem Aus – das sind die Gründe

Sie sind laut, unökologisch – und begeistern die Massen. Die Schweizer Jet-Formation stand schon ein paar Mal politisch unter Druck. Noch nie aber zeichnete sich ihr Ablaufdatum so deutlich ab wie jetzt.

Wer schon einmal an einem Fliegerschiessen auf der Axalp war, kennt die kerosinschwangere Luft - und die Ohs und Ahs, wenn endlich die Helden der Lüfte auftauchen. Obwohl nicht einmal die einzige Kunstflugstaffel der Schweizer Armee, so ist die Patrouille Suisse doch ihr Aushängeschild und das Highlight jeder Flugshow im Land. Da können die Super-Puma noch so elegant Feuer löschen und die Fallschirmspringer noch so tollkühn aus dem Flieger springen. Selten sorgt eine Schweizer Fahne für so viel Entzücken wie auf der Unterseite der Flieger.