freundlich16°
DE | FR
burger
Schweiz
EU

Tabakprävention in Europa: Auf diesem Platz landet die Schweiz

Tabakprävention in Europa: Die Schweiz landet auf den Schlussrängen

20.05.2026, 12:1020.05.2026, 12:10

Die Schweiz steht in der europäischen Skala zur Tabakkontrolle schlecht da. Sie belegt unter bewerteten 37 Ländern Europas den zweitletzten Platz, wie die Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz am Mittwoch mitteilte.

Die Schweiz befindet sich gemäss der Skala in Gesellschaft von osteuropäischen Staaten, Italien und Balkanländern. Noch schlechter platziert ist einzig Bosnien und Herzegowina, während Irland, Grossbritannien und die Niederlande die ersten drei Plätze belegen.

Defizite ortet der Bericht beim Werbeverbot, beim Schutz vor der politischen Einflussnahme der Tabakindustrie, bei der Regulierung neuer Nikotinprodukte sowie im Bereich der Prävention. Zudem sei die Schweiz das einzige bewertete Land, welches das WHO-Rahmenabkommen zur Eindämmung des Tabakgebrauchs nicht ratifiziert habe.

Trotzt Anpassungen in jüngerer Zeit würden in der Schweiz nach wie vor Gesetze mit erheblichen Schlupflöchern und Ausnahmen zugunsten der Tabakindustrie verabschiedet, heisst es im Bericht.

Die Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz (AT Schweiz) bezeichnet das Ranking als «deutliches politisches Warnsignal». Sie fordert ein umfassendes Werbeverbot, eine strikte Regulierung neuer Nikotinprodukte, eine Erhöhung der Tabakpreise, einen Ausbau der Prävention sowie die Ratifikation des Rahmenübereinkommens der Weltgesundheitsorganisation zur Eindämmung des Tabakgebrauchs. (sda)

Mehr zum Thema:

Jugendliche kommen online leicht zu Alkohol und Tabakprodukten
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Rauchen macht schlank, gesund und glücklich! ... sagen diese Vintage-Werbungen für Zigaretten
1 / 20
Rauchen macht schlank, gesund und glücklich! ... sagen diese Vintage-Werbungen für Zigaretten
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Auch Raucher-Zonen sollen getrennt werden
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Ungenügende Sicherung führte zu Seilbahnunfall auf Lauchernalp VS
Der Seilbahnunfall auf der Lauchernalp VS mit einem schwer verletzten Bahnmitarbeiter im März 2025 ist auf ungenügende Sicherung und mangelhafte Koordination bei gleichzeitig ausgeführten Arbeiten zurückzuführen. Zu diesem Schluss kommt die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht.
Zur Story