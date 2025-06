Nach vier Jahren: Thierry Burkart tritt als Präsident der FDP zurück

Thierry Burkart tritt als Präsident der FDP zurück. Bild: keystone

«Zeitpunkt ist gut»: Thierry Burkart tritt als Präsident der FDP zurück

Ständerat Thierry Burkart hat sich entschieden, sein Amt als Präsident der FDP nach vier Jahren per Oktober 2025 niederzulegen.

Der 48-Jährige will als Aargauer Ständerat künftig wieder ausschliesslich Sachpolitik betreiben und sich wieder mehr seinen professionellen Aktivitäten widmen.

«Ich danke der FDP-Basis, den Kantonalparteien, der Bundeshausfraktion und vor allem meinen Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten sowie meinem Team im Generalsekretariat. Sie haben mir vom ersten Tag an grosses Vertrauen geschenkt», so Burkart in einer Medienmitteilung.

Der Zeitpunkt für einen Wechsel an der Spitze der Partei sei gut. «Die FDP ist heute klar positioniert, tritt geschlossen auf und ist organisatorisch stark aufgestellt», sagt er.

Zur Bestimmung seiner Nachfolge setzt die Partei eine Findungskommission ein. Die Findungskommission wird durch die Konferenz der kantonalen Parteipräsidenten (PPK) gewählt. Sie stellt das weitere Vorgehen am Donnerstag der Öffentlichkeit vor. (ome)