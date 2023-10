Zwei Jahre nach Femizid in Altstetten – Tatverdächtiger Ehemann steht vor Gericht

Zwischen seiner Haftentlassung und dem mutmasslichen Mord an Fulya Demir vergingen 18 Tage. In dieser Zeit lauerte der Tatverdächtige seiner Frau auf, war trotz Kontakt- und Rayonverbot vor ihrer Wohnung und bedrohte sie und ihren Freund.

Die Staatsanwaltschaft argumentiert damit, dass die Beweggründe des Ehemanns absolut nichtig gewesen seien, und einzig der Rache gedient hätten, weil er sich in seiner Ehre beschmutzt fühlte. Das Vorgehen bezeichnet die Staatsanwältin als «krasser Egoismus, verbunden mit einer Geringschätzung für das menschliche Leben in höchstem Masse».

So sitzt der tatverdächtige Ehemann mittlerweile seit zwei Jahren in Untersuchungshaft. Die Staatsanwältin fordert wegen einer «Tötung, die eigentlich einer Hinrichtung gleichkam» eine lebenslange Freiheitsstrafe und danach einen Landesverweis für 15 Jahre.

Er muss sich am 25. Oktober vor dem Zürcher Bezirksgericht verantworten, wie der « Beobachter » schreibt. Der Fall erschütterte als «Femizid von Altstetten» die Schweiz. Sogar im Nationalrat wurde darüber diskutiert, ob man den Tod von Fulya Demir hätte verhindern können.

Fulya Demir war zweifache Mutter und gerade einmal 30 Jahre alt, als sie am 13. Oktober 2021 vor ihrer Haustüre in Zürich-Altstetten erstochen wurde. Tatverdächtig ist ihr Ehemann (48), für den bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung gilt.

