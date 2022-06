So leer werden Festival-Plakate, wenn nur Frauen(bands) spielen würden

Zwei Jahre lang mussten viele Festivalbesucherinnen und Besucher warten. Diesen Sommer ist es wieder so weit. Bild: KEYSTONE

Wir haben alle reinen Male-Acts von Festival-Plakaten gestrichen – das ist das Resultat

An der Moon & Stars-Konzertreihe in Lugano sucht man vergeblich nach weiblichen Künstlern. Und auch der restliche Festival-Sommer ist ziemlich männerdominiert. Das jedenfalls zeigen die Festival-Plakate, wenn man alle reinen Male-Acts streicht.

«Frauen zahlen unfreiwillig für Ausgrenzung», schrieb die Schweizer Musikerin Sophie Hunger am Mittwoch in einem Tweet. Sie kritisiert, dass am Moon & Stars in Lugano kein einziger Female-Act auftritt. «Line-ups werden über Monate verhandelt, das passiert nicht einfach so», so Hunger weiter.

Für ihren wütenden Post erhielt sie viel Zuspruch. Und brachte auch die Moon & Stars-Veranstalter und Sponsoren in Bedrängnis.

Doch wie sieht es eigentlich bei den restlichen Festivals aus? Wie steht es dort um die Frauenquote? Ein Blick auf die Plakate zeigt: Streicht man alle Male-Acts, bleiben bei vielen Festivals nur noch wenige Künstlerinnen übrig. Nur ein paar Festivals stechen mit einer ziemlich guten Frauenquote hervor.

Greenfield, 9. bis 11. Juni 2022 (klicken für Female-Acts only) bild: facebook/greenfield festival

Openair Frauenfeld, 6. bis 9. Juli 2022 bild: facebook/openair frauenfeld

Openair St. Gallen, 30. Juni bis 3. Juli 2022 bild: facebook/openair st. gallen

Gurten Festival, 13. bis 17. Juli 2022 bild: facebook/gurtenfestival

Paléo Festival, 19. bis 24. Juli 2022 bild: facebook/Paléo

Moon and Stars, 14. bis 24. Juli 2022 bild: facebook/moon and stars

Openair Gampel, 18. bis 21. August 2022 bild: facebook/openair gampel