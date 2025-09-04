trüb und nass14°
DE | FR
burger
Schweiz
Frankreich

Festnahmen nach Befreiung von entführtem Schweizer in Frankreich

Festnahmen nach Befreiung von entführtem Schweizer in Frankreich

04.09.2025, 21:0504.09.2025, 21:05
Mehr «Schweiz»

Nach der Befreiung eines entführten Schweizers in Frankreich sind dort sieben Personen festgenommen worden. Die grossangelegte Polizei-Befreiungsaktion hatte in Valence, dem Tor zur Provence, stattgefunden. Der Fall soll mit Kryptowährungen in Verbindung stehen.

Noch am Donnerstag wurden die Verdächtigen einem Untersuchungsrichter Strafverfolgungsbehörden in Lyon vorgeführt, wie die Staatsanwaltschaft Lyon der französischen Nachrichtenagentur AFP mitteilte.

Sie sollen insbesondere wegen Entführung, Freiheitsberaubung und bewaffneter Erpressung in organisierter Form unter Anklage gestellt werden. Damit bestätigten die Behörden eine Meldung der französischen Zeitung «Le Dauphiné libéré».

150 Einsatzkräfte der nationalen Einheit der Kriminalpolizei (UNPJ) und der Eingreiftruppe der Gendarmerie nationale (GIGN) waren an der Befreiungsoperation vom Sonntag beteiligt.

Laut «Le Dauphiné libéré» lag der Entführte gefesselt in einem Wohnhaus in der Nähe des TGV-Bahnhofs von Valence. Bei ihrem Einsatz nahm die Eliteeinheit zunächst den Hauptverdächtigen und zwei weitere Personen fest. Dabei gefundene Hinweise führten gemäss der Staatsanwaltschaft am Sonntag zum Entführten. Dabei nahmen die Polizeikräfte vier weitere Verdächtige fest.

Die Gendarmerie war am Samstag darüber informiert worden, dass ein Schweizer Staatsbürger von Entführern als Geisel gehalten wurde, die «für seine Freilassung ein Lösegeld in Kryptowährung forderten», erklärte die Staatsanwaltschaft .

Es wurden keine Einzelheiten darüber bekannt, wie lange der junge Schweizer, Mitte 20, festgehalten worden war. Informierte Quellen erwähnten die Zeit zwischen dem 28. und 31. August. Diesen Angaben zufolge soll das Opfer indirekt mit dem Kryptogeschäft zu tun gehabt haben.

In den vergangenen Monaten gab es in Frankreich mehrere Entführungen und Entführungsversuche im Zusammenhang mit der Kryptowährungsszene. (sda/afp)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Bei aller Liebe zur Tradition muss sich im Schwingsport etwas ändern
2
Vom «Ozempic-Face» zum «Mar-a-Lago-Face»: Der Wahnsinn der Schönheitsindustrie
3
Falsches Spiel mit Donalds Tod
4
Die Tränen des Königs: «Da brach für mich eine Welt zusammen»
5
Die 40 Eidgenossen von Mollis und welcher Verband die meisten Kränze gewonnen hat
Meistkommentiert
1
Wälti verlässt Arsenal und unterschreibt bei Juve +++ Puertas wechselt zu Werder Bremen
2
Neue Abstimmungs-Umfrage zeigt: Der Eigenmietwert steht auf der Kippe
3
Militär-Kommandantin liess Rekruten schlagen und witzelte darüber – 22 Verletzte
4
Keine Lust auf Tempo 30 – Rösti setzt stattdessen auf leise (und teurere) Strassen
5
39 Prozent für AfD in Sachsen-Anhalt – Umfragehammer für CDU
Meistgeteilt
1
Israel: Kein Macron-Besuch ohne Kurswechsel Frankreichs, wegen «antiisraelischer Schritte»
2
Dieser Roboter ist derzeit mit der Post unterwegs – was es damit auf sich hat
3
EU-Minenräumer bei russischem Angriff getötet +++ EU-Beitritt als Sicherheitsgarantie
4
Donald Trump will zurück ins Mittelalter
5
Warum das Wort «Eigenmietwert» auf deinem Stimmzettel fehlt
Bundesrat hält Abschaffung von Frühfranzösisch für problematisch
Der Bundesrat hält es für problematisch, an Deutschschweizer Primarschulen das Frühfranzösisch abzuschaffen. Er hat seine Haltung bekräftigt, falls nötig zugunsten der Mehrsprachigkeit durchzugreifen.
Zur Story