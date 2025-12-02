Nebelfelder-1°
«Frauen-Nati»: ist das Deutschschweizer Wort des Jahres

KEYPIX - Switzerland&#039;s react after losing the UEFA Women&#039;s EURO 2025 quarterfinals soccer match between Spain and Switzerland at the Wankdorf stadium in Bern, Switzerland, Friday, July 18, 2 ...
Die Schweizer Frauen-Nati nach der Niederlage im EM-Viertelfinal gegen Spanien.Bild: keystone

Vor «Zollhammer» und «Chlorhuhn»: Hier kommt das Deutschschweizer Wort des Jahres

Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften hat den Begriff «Frauen-Nati» zum Deutschschweizer Wort des Jahres 2025 gekürt.
02.12.2025, 06:5402.12.2025, 06:54

Den zweiten Platz belegt der «Zollhammer» und auf den dritten Platz schafft es das «Chlorhuhn».

Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler haben diese Begriffe auf Grundlage einer Textdatensammlung ausgewählt, wie die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Die auserkorenen Wörter wurden demnach dieses Jahr deutlich häufiger verwendet als zuvor, sind neu oder haben eine neue Bedeutung erhalten.

So wie die «Frauen-Nati», die diesen Sommer im Rahmen der Fussball-Europameisterschaft in der Schweiz gross in den Schlagzeilen war. Der «Zollhammer» bezieht sich auf den ursprünglich von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzoll von 39 Prozent, der aber inzwischen zur 15-Prozent-Keule geschrumpft ist. In die gleiche Themenkategorie fällt das «Chlorhuhn», das im Rahmen des neuen Abkommens zollfrei importiert werden soll.

In der Romandie wiederum machte das Wort «Génocide» – Völkermord – das Rennen, wie es weiter hiess. In der italienischsprachigen Schweiz gewann der Begriff «Dazi» – Zölle – und im Rätoromanisch sprechenden Landesteil landete «IA» – die Abkürzung für künstliche Intelligenz – auf dem ersten Platz. (sda)

