Wechsel des Geschlechtseintrages wird einfacher

Ein vorläufig Aufgenommener erzählt, was das Reiseverbot für ihn bedeuten würde

Der Nationalrat entscheidet bald über ein Reiseverbot für vorläufig Aufgenommene. Can Azad ist syrischer Kurde und aus dem Bürgerkriegsland geflohen. Er erzählt, was die Gesetzesverschärfung für ihn bedeuten würde.

Mitten im Gespräch sagt Can Azad: «Das ist nicht mein richtiger Name.» Wir nennen ihn in diesem Artikel trotzdem so. Azad, 22-jährig, syrischer Kurde, aufgewachsen in einer Grossfamilie in einem kleinen Dorf nahe der Grenze zur Türkei, erzählt ausführlich, wie er im Mai 2016, kurz vor Ende der Maturaprüfungen, aufbrach, um auf dem Landweg nach Europa zu fliehen.

Seine guten Gründe dafür mag er in der Zeitung ebenso wenig lesen wie seine richtige Identität. Gut 3000 Kilometer fern der Heimat …