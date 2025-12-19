Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat zwei Anhänger des FC Zürich angeklagt. Bild: keystone

Zwei FCZ-Fans müssen nach Angriff auf GC-Fans vor Gericht

Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat zwei Anhänger des FC Zürich angeklagt. Sie sollen im Oktober 2024 bei einem Überfall auf GC-Fans in Rickenbach dabei gewesen sein. Einer der beiden Beschuldigten soll eine unbedingte Freiheitsstrafe erhalten.

Die Staatsanwaltschaft erhob am Donnerstag Anklage gegen einen 27-jährigen und einen 36-jährigen Schweizer, wie sie am Freitag mitteilte. Sie wirft ihnen Raub, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Landfriedensbruch vor.

Für den jüngeren Beschuldigten beantragt die Staatsanwaltschaft eine unbedingte Freiheitsstrafe von 22 Monaten, beim älteren Beschuldigten eine bedingte Freiheitsstrafe von 20 Monaten sowie die Bezahlung einer Busse von 10'000 Franken.

Vor dem Derby Fanbanner geklaut

Bei dem Vorfall im Oktober 2024 drangen Fussballfans aus dem Umfeld des FC Zürich in eine Sporthalle in Rickenbach ein und griffen dort Anhänger des Grasshopper-Clubs Zürich an. Dabei wurde mehrere Personen verletzt. Zudem wurde ein Fanbanner gestohlen, welches beim damals anstehenden Fussballderby in Zürich als optischer Support für die Mannschaft dienen sollte.

Beim Eintreffen der alarmierten Polizei waren die Angreifer bereits verschwunden. Anfang Mai 2025 wurden nach intensiven Ermittlungen jedoch vier tatverdächtige Männer festgenommen.

Das Verfahren gegen einer der festgenommenen Personen wird von der Jugendanwaltschaft geführt. Ein weiteres Verfahren wurde eingestellt, weil sich der Tatverdacht nicht erhärtete.

Angriff an Dorfchilbi

Der Vorfall in Rickenbach ist einer derjenigen Vorfälle, der im Oktober 2024 zur Bildung der Taskforce «Sport» der Zürcher Kantonspolizei führte. Nur gerade 10 Tage vorher kam es nämlich im benachbarten Wiesendangen ebenfalls zu einem Angriff von FCZ- auf GC-Fans.

Etwa zwei Dutzend Vermummte gingen dort um 1 Uhr nachts an der Dorfchilbi auf Besucher los. Mehrere rasch eintreffende Patrouillen der Kantonspolizei konnten Schlimmeres verhindern.

Die Taskforce koordinierte nach ihrer Gründung die Ermittlungen im Bereich der Fussball-Fangewalt. Dies gilt auch für Delikte in der Stadt Zürich, die in die Zuständigkeit der Stadtpolizei fallen.

S-Bahn in der Stadt Zürich gestürmt

Auch in der Stadt Zürich kam es im Oktober 2024 zu einem schwerwiegenden Vorfall: Am 19. Oktober, dem Tag des Derbyspiels zwischen FCZ und GC, stürmten rund 50 vermummte Personen beim Bahnhof Hardbrücke eine S-Bahn.

Auch dort konnten nachträglich Tatverdächtige identifiziert werden. Im März dieses Jahres teilte die Kantonspolizei mit, dass die Stadtpolizei zusammen mit der Staatsanwaltschaft rund zwei Dutzend Personen ermitteln konnte, welche beim Sturm auf die S-Bahn sowie bei Angriffen auf Personen bei der Hardbrücke beteiligt gewesen sein sollen. In diesem Fall handelte es sich um GC-Fans. (sda)